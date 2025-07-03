芥藍菜台南農改場10年育出耐水熱新種 未來四季都能吃到

台南區農業改良場研究人員經過近10年研究與田間試驗，成功育成兼具耐熱耐濕特性的蔬菜新品種「芥藍臺南1號」。場方表示，試種農友都誇讚，上周授權技術轉移種子公司，預計明年初上市。原本春秋兩季才容易吃到的芥藍菜，未來一年四季甚至颱風颱風來襲都可能吃到。

台南農改場義竹分場長彭瑞菊率研究人員謝明憲、邱冠融投入9年多育種成功。彭瑞菊表示，「芥藍臺南1號」屬具備卓越的耐熱耐濕能力，單株產量高且穩定，特別適合台灣夏季氣候栽培，葉片翠綠厚實、口感脆嫩且帶有自然甜味，不僅風味佳，品質表現出色。

她說，試種結果顯示，即使夏季平地高溫高濕嚴苛條件下，仍能維持良好生長與產量，展現優異適應力，廣受試作農場肯定，試種過農友都誇讚。去年凱米颱風期間，各種葉菜類幾乎全軍覆沒，台南農改場早一步培育成功的耐淹水台南3號青江菜還能採收6成多，台南四號青油菜更收成超過8成，農友非常開心。

彭瑞菊指出，「芥藍臺南1號」不僅適用有機栽培，也適合露天或網室生產，全年可於中南部平地種植，具備高度推廣潛力。面對異常氣候所引發的蔬菜供應不穩，全年都能種植也將成為農民快速復耕、穩定產銷的首選品種。

芥藍富含蛋白質、維生素B1、維生素C、鈣、鎂、磷與鐵，是營養價值極高的健康蔬菜，日常飲食的絕佳選擇。芥藍也是重要短期栽培蔬菜，生育快速、環境適應力強，特別適合於颱風或豪雨過後的快速復耕，能穩定供應葉菜市場。