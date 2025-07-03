睡前嘴饞不是意志力弱！專家揭4大原因 5招助你甩開消夜罪惡

每到睡前，總會忍不住想要吃點消夜，雖然吃完的當下能獲得滿滿的幸福，但隨之而來的就是「怎麼沒忍住」的罪惡感，以及「又要變胖了」的擔憂。

但其實，在睡前忍不住吃吃東西，並不是你意志力薄弱。日媒「Women's Health」報導，睡前吃一點東西可以穩定血糖、滿足欲望，進而幫助入睡，但長此以往會導致體重增加、睡眠品質下降。整體健康教練AYUMI分享，在睡前嘴饞有4大常見原因，並給出了改善建議。

第一，白天吃太少。如果為了控制體重，白天不吃正餐，晚上身體進入飢餓狀態，大腦發出「必須吃」的信號，反而更容易暴食。

第二，情緒不穩定。當我們悲傷、憤怒、感到壓力時，會有「情緒性進食」的情況。而夜晚更容易讓人面對自己的情緒，為了抵抗負面情緒，我們會去吃「讓我們舒服」的食物。

第三，荷爾蒙失調。刺激食慾的飢餓素（Ghrelin）在晚上分泌增多，而抑制食慾的瘦素（Leptin）會減少。此外壓力、睡眠不足或是生理期等情形都會影響荷爾蒙，導致食慾增強。

第四，習慣成自然。在一天的忙碌後吃些零食、喝點酒獎勵自己，這些習慣可能在無形中增加了你的熱量攝入。

AYUMI也分享了5個抑制食慾的方法。

首先，白天該吃就吃，白天攝取足夠的營養，能降低晚上因飢餓暴食的可能。AYUMI建議要保持三餐規律，吃足夠的蔬菜、水果、蛋白質，並每餐吃約90g的碳水化合物。

其次，學會控制情緒，找到進食以外的方式來排解壓力。

第三，12點前睡覺，保持充足的睡眠，即能讓身體分泌抑制食慾的瘦素，也能防止身體因為睡眠不足而想通過進食補充能量。

第四，吃東西前先喝水，有時我們是口渴而不是餓，這個習慣不但能解渴，還能讓我們停下來思考，避免無意識進食。

最後，改變睡前習慣，與其在睡前吃東西，不如用聽音樂、讀書、伸展等方式幫助自己放鬆。