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日本腦炎疫情升溫創近5年新高！ 熱門關鍵字帶你看懂

DailyView網路溫度計／ 網路溫度計 DailyView
示意圖／ChatGPT
示意圖／ChatGPT

台灣目前正值日本腦炎的流行季節，疾管署於昨（7/1）表示，國內新增5例日本腦炎確定病例，為近5年來單週通報數最多。這5例個案分別居住在台中市南屯區、彰化縣花壇鄉、雲林縣北港鎮，以及屏東縣的崁頂鄉和高樹鄉。

病毒由病媒蚊傳播　常見於高風險環境

根據疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，新增的5名個案年齡介於40多歲至60多歲之間，症狀包括發燒、嘔吐、頸部僵硬、意識障礙、頭暈與頭痛等，發病日期介於6月9日至23日。所有個案經醫院通報採檢後確診，並在住院中接受治療，目前其同住者皆未出現疑似症狀。

疾管署發言人羅一鈞指出，這5例個案的住家附近皆有水稻田、豬舍或鴿舍等高風險場域。為降低疫情風險，各地衛生單位已在個案居住地周邊懸掛誘蚊燈，並進行環境監測及社區衛教。

疾管署資料顯示，日本腦炎主要經由具傳染力的病媒蚊叮咬後傳播，人與人之間不會直接傳染。台灣常見的病媒蚊包括三斑家蚊、環紋家蚊與白頭家蚊，常孳生於水稻田、池塘與灌溉溝渠等積水處，叮咬人的時間以黎明與黃昏為主。

日本腦炎致死率達三成　重症恐留後遺症

根據疾管署資料，大多數感染日本腦炎病毒者不會出現明顯症狀，僅不到1％的感染者會出現臨床症狀，常見表現為急性腦炎。嚴重病例可能出現意識改變、神經損傷、癱瘓，甚至昏迷或死亡。

疾管署指出，日本腦炎的致死率約為20％至30％，而在倖存的患者中，約有30％至50％會留下神經性或精神性後遺症，因此不可輕忽疫情。

根據疾管署的疫情監測資料，截至6月30日，台灣今年累計通報6例日本腦炎確定病例。回顧過去4年，2021至2024年同期的確診數分別為14、7、12與15例，顯示疫情風險仍持續存在，且以40歲以上成人較常見，但各年齡層皆有感染風險。

民眾擔憂日本腦炎疫情升溫　哪些關鍵字成熱搜焦點？

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

因應近期國內日本腦炎確診病例增加，引發社會關注防疫與傳播風險。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析2025年4月2日至7月1日間「日本腦炎」的網路聲量發現，隨著疫情進入高峰，「水稻田、豬舍、病媒蚊」等高風險環境成為關注焦點，民眾擔心居住或活動地點鄰近傳播源；同時，「DEET、誘蚊燈、衣褲、發燒」等字詞也頻繁出現，顯示防蚊措施成為討論重點，反映民眾對防範感染與保護家人健康的重視程度正在提高。

日本腦炎預防關鍵一：按時接種日本腦炎疫苗

打疫苗是目前預防日本腦炎最有效的方式！根據疾管署建議，家中有幼兒的爸媽一定要注意以下時程：

出生滿15個月打第1劑。

間隔12個月後打第2劑。

目前台灣自2017年起，已全面改用「活性減毒嵌合型日本腦炎疫苗」，比起早期的鼠腦疫苗，技術更先進、副作用更少。家長應主動查閱兒童健康手冊，若發現接種紀錄有缺漏，應把握暑假期間，盡快帶孩童前往各地衛生所或合約醫療院所完成補種。

如果孩子以前打的是老版本的鼠腦製程疫苗，政府也有提供「銜接方式」補接新疫苗，不需重打整套，只要依照接種紀錄按步驟補齊即可。若醫師評估幼兒不適合接種活性疫苗，可向衛生所申請使用不活化疫苗替代。

不是只有小孩需要保護，大人如果住在或經常出入豬舍、農田、畜舍附近，也有風險。疾管署建議這類族群可在每年3～4月，也就是流行季開始前，自費接種日本腦炎疫苗。

另外，如果計畫到東南亞等流行地區旅遊，也可先到旅遊醫學門診諮詢，由醫師評估是否需要接種。如自覺感染風險較高，亦可至旅遊醫學門診評估是否自費接種疫苗。

日本腦炎預防關鍵二：避免被蚊子叮咬！

日本腦炎是透過病媒蚊傳播，主要的病媒蚊在黎明與黃昏最活躍，所以日常生活中也要落實防蚊措施：

穿著防護：穿淺色長袖衣褲。身體裸露部位噴上防蚊液，產品需含DEET、Picaridin或IR3535，這些是政府核可的有效成分。

居家防蚊：安裝紗門紗窗。睡覺時使用蚊帳，減少夜間叮咬機會

避開高風險區：避免在黎明與黃昏時段，出入豬舍、水田、畜舍或有積水的地方

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年04月02日至2025年07月01日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『日本腦炎』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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日本腦炎 疫苗

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