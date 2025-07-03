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高雄抽驗夏季冰品「新濱町海洋廚房」霜淇淋細菌超標160倍

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
「全台最美魚市場」鼓山魚市場改名新濱町海洋廚房。記者王勇超攝影／報系資料照
「全台最美魚市場」鼓山魚市場改名新濱町海洋廚房。記者王勇超攝影／報系資料照

炎炎夏日很多人吃冰消暑，高雄市衛生局近期針對手搖飲店、冰果店、咖啡店及餐廳等地，抽驗131件冰品及飲料，其中位於「新濱町海洋廚房」（原稱鼓山魚市場）內的一家飲料店霜淇淋「腸桿菌科」項目不合格，複驗仍未符規定，比標準高出160倍，高市衛生局依違反食品安全衛生管理法開罰3萬元。

今年1至5月，衛生局人員針對高市手搖飲店、冰果店、咖啡店及餐廳等現場調製飲冰品場所，抽驗項目包含冰品、飲品、配料、咖啡及玫瑰花等，共計抽驗131件，檢驗項目涵蓋衛生標準、赭麴毒素、農藥殘留、咖啡因。

「新濱町海洋廚房」今年3月盛大重新開幕，內部一家飲料店傳出冰品未符合衛生規定。高市衛生局今公布檢驗報告指出，腸桿菌科的檢驗標準是 10 CFU/g (mL)，「丹醇研選純鮮乳茶飲新濱町店」的霜淇淋初驗腸桿菌科為1.6*10^3 CFU/g（1600mL），複驗也未通過。

衛生局說明，這件冰品檢出腸桿菌科不符合「食品中微生物衛生標準」，經限期改善再次抽驗仍不符規定，依違反食品安全衛生管理法第17條規定，按同法第48條第8款規定，處以新台幣3萬元罰鍰。

衛生局表示，腸桿菌超標可能原因包括製作過程中的環境清消未落實、濾水器濾心未定期更換、容器具清潔不佳、食材保存不當、病媒管理不良及從業人員健康風險等因素造成，呼籲食品業者，應落實自主衛生管理，抽驗相關結果陸續更新於食安地圖(網址： https://foodmap.kchb.gov.tw/ )。

高市衛生局將抽驗結果更新在食安地圖上，消費者可上網查詢。記者徐白櫻／翻攝
高市衛生局將抽驗結果更新在食安地圖上，消費者可上網查詢。記者徐白櫻／翻攝
高市衛生局人員抽驗冰品。圖／高市衛生局提供
高市衛生局人員抽驗冰品。圖／高市衛生局提供
違規食品初驗及複驗均超標。圖／高市衛生局提供
違規食品初驗及複驗均超標。圖／高市衛生局提供
高市衛生局公布，飲料店霜淇淋「腸桿菌科」項目不合格，複驗仍不符規定，高市衛生局依違反食品安全衛生管理法開罰3萬元。記者徐白櫻／翻攝
高市衛生局公布，飲料店霜淇淋「腸桿菌科」項目不合格，複驗仍不符規定，高市衛生局依違反食品安全衛生管理法開罰3萬元。記者徐白櫻／翻攝

冰品 咖啡店 衛生局

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