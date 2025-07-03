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雲林68歲男晚餐倒地OHCA 6次電擊未醒...醫師用這方法搶回1命

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
一度昏倒無呼吸心跳的雲林縣吳先生（左五）經北港媽祖醫院跨科醫療團隊合作，喜獲重生，特回醫院感謝醫師救他一命。記者蔡維斌／攝影
一度昏倒無呼吸心跳的雲林縣吳先生（左五）經北港媽祖醫院跨科醫療團隊合作，喜獲重生，特回醫院感謝醫師救他一命。記者蔡維斌／攝影

雲林縣68歲吳姓男子晚間與家人共進晚餐，突然失去意識倒地無呼吸心跳，119消防救護人員據報趕到立即實施心肺復甦術（CPR）、6次電擊去顫，但到院前並未恢復心跳，到急診室時仍處於致死性心律不整狀態，中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）急診團隊馬上接手搶救，再施以3次電擊後，成功恢復呼吸心跳。

吳男雖恢復呼吸心跳，但情況仍危急，心臟內科團隊也立即進行心導管檢查、治療，而為保護腦部功能、減少缺氧後神經損傷的風險，醫療團隊啟動「低溫治療」控制病人體溫，維持核心體溫於攝氏33至36度間，24小時才緩慢復溫，全程由加護團隊密切監控，以提高腦神經預後。

心臟內科主治醫師祿新民表示，目標溫度管理（TTM）是在通過降低患者體溫，從而減少腦部組織的代謝率，降低氧需求，以有效減輕炎症反應和腦水腫，減少神經細胞受損程度，維持溫度在32至 36°C之間，持續24小時，是目前唯一被證明可改善心臟停搏後神經恢復的措施。因為病人持續致死性心律不整，透過低溫管理來維持穩定生命跡象。

住院期間，病患曾出現心臟功能不佳與短暫性心室頻脈（心律不整），為預防惡性心律不整，植入體內去顫器以防止再次心律危機。病況穩定後，再由復健團隊替病人規畫全套性復健，包括關節活動、肌力訓練、行動與功能性復健，協助恢復生活自理能力。

在多個專科醫師團隊合作下，經19天照護，病人日前康復出院，透過回診追縱與復健，終能恢復正常生活，吳先生和家人今天專程回醫院答謝醫師從鬼門關救回他的一命，雲林縣衛生局長曾春美也到場喜賀他重獲新生。

院長吳錫金表示，該案例充分展現跨團隊高效協作的力量，從急診搶救並透過低溫治療嚴格監控病人生命跡象，到病癒恢復日常，家屬全然的信任及配合很重要，曾春美也呼籲心跳停止的每一秒都至關重要，民眾要學習CPR與AED操作技能，掌握黃金救治時間，為生命爭取機會。

一度昏倒無呼吸心跳的雲林縣吳先生（左四）經北港媽祖醫院跨科醫療團隊合作，喜獲重生，特回醫院感謝醫師救他一命。記者蔡維斌／攝影
一度昏倒無呼吸心跳的雲林縣吳先生（左四）經北港媽祖醫院跨科醫療團隊合作，喜獲重生，特回醫院感謝醫師救他一命。記者蔡維斌／攝影
一度昏倒無呼吸心跳的雲林縣吳先生（左二）經北港媽祖醫院跨科醫療團隊合作，喜獲重生，特回醫院感謝醫師救他一命。記者蔡維斌／攝影
一度昏倒無呼吸心跳的雲林縣吳先生（左二）經北港媽祖醫院跨科醫療團隊合作，喜獲重生，特回醫院感謝醫師救他一命。記者蔡維斌／攝影
一度昏倒無呼吸心跳的雲林縣吳先生（左）經北港媽祖醫院跨科醫療團隊合作，喜獲重生，特回醫院感謝醫師救他一命。記者蔡維斌／攝影
一度昏倒無呼吸心跳的雲林縣吳先生（左）經北港媽祖醫院跨科醫療團隊合作，喜獲重生，特回醫院感謝醫師救他一命。記者蔡維斌／攝影
一度昏倒無呼吸心跳的雲林縣吳先生，經北港媽祖醫院跨科醫療團隊合作，喜獲重生，醫師說明採用低溫治療及搶救過程。記者蔡維斌／攝影
一度昏倒無呼吸心跳的雲林縣吳先生，經北港媽祖醫院跨科醫療團隊合作，喜獲重生，醫師說明採用低溫治療及搶救過程。記者蔡維斌／攝影

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