雲林68歲男晚餐倒地OHCA 6次電擊未醒...醫師用這方法搶回1命

雲林縣68歲吳姓男子晚間與家人共進晚餐，突然失去意識倒地無呼吸心跳，119消防救護人員據報趕到立即實施心肺復甦術（CPR）、6次電擊去顫，但到院前並未恢復心跳，到急診室時仍處於致死性心律不整狀態，中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）急診團隊馬上接手搶救，再施以3次電擊後，成功恢復呼吸心跳。

吳男雖恢復呼吸心跳，但情況仍危急，心臟內科團隊也立即進行心導管檢查、治療，而為保護腦部功能、減少缺氧後神經損傷的風險，醫療團隊啟動「低溫治療」控制病人體溫，維持核心體溫於攝氏33至36度間，24小時才緩慢復溫，全程由加護團隊密切監控，以提高腦神經預後。

心臟內科主治醫師祿新民表示，目標溫度管理（TTM）是在通過降低患者體溫，從而減少腦部組織的代謝率，降低氧需求，以有效減輕炎症反應和腦水腫，減少神經細胞受損程度，維持溫度在32至 36°C之間，持續24小時，是目前唯一被證明可改善心臟停搏後神經恢復的措施。因為病人持續致死性心律不整，透過低溫管理來維持穩定生命跡象。

住院期間，病患曾出現心臟功能不佳與短暫性心室頻脈（心律不整），為預防惡性心律不整，植入體內去顫器以防止再次心律危機。病況穩定後，再由復健團隊替病人規畫全套性復健，包括關節活動、肌力訓練、行動與功能性復健，協助恢復生活自理能力。

在多個專科醫師團隊合作下，經19天照護，病人日前康復出院，透過回診追縱與復健，終能恢復正常生活，吳先生和家人今天專程回醫院答謝醫師從鬼門關救回他的一命，雲林縣衛生局長曾春美也到場喜賀他重獲新生。