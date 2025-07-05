PAPILLON DOUX 香氛美學 × 永續生活 —在氣味之中，調香師許博士對地球的溫柔行動

國際精品香氛品牌 PAPILLON DOUX。 圖／Papillon Doux 提供

國際精品香氛品牌 PAPILLON DOUX 的創辦人暨調香師許智傑博士，日前受邀參與由聯合報主辦的「永續好日子」活動，與眾多致力於環境友善的品牌齊聚，共同邀請大家「從看見到參與」，引導更多人將永續理念融入日常生活的每一刻。

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許博士表示：「香氣不應僅止於嗅覺的愉悅，更是喚醒感知、傳遞價值的媒介，引領我們重新思考生活與環境的關係，成為實踐永續生活美學的橋樑。」在品牌理念上，PAPILLON DOUX 始終堅信，真正動人的香氛，不僅來自純淨的原料，更應該是來自對地球深切的關懷。品牌在產品設計一直秉持「永續優先」原則，選用可回收、可分解的環保包材，並精選具有永續循環特性、再生潛力以及低環境負荷的天然素材，實踐友善環境的理念。

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其中，廣受喜愛的「山岳」、「畫家」等全系列擴香石中，PAPILLON DOUX別具巧思地創新導入來自台灣在地牡蠣殼的珍珠層作為天然礦物成分。牡蠣殼的珍珠層富含碳酸鈣，並具備特殊的天然多孔結構，不僅延長與提升擴香效率，更因其牡蠣殼中的碳酸鈣來自於溶解在海洋中的二氧化碳，透過海洋生物捕捉作用，進一步提供固碳與碳捕捉的效果。讓PAPILLON DOUX擴香石變成一種小型的碳捕捉載體，將溫室氣體優雅地封存於日常生活中。

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「PAPILLON DOUX擴香石，不只承載香氛，更是我們對地球的微小致敬，象徵著人與自然相互依靠的溫柔，更替地球永續盡一份心力。」許博士強調PAPILLON DOUX 的香氛作品，不只是氣味的表現，更是設計團隊對地球未來的溫柔承諾。在氣味與美學之間，持續實踐氣候行動的承諾，讓香氣成為一種永續的語言。

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「每一次氣味選擇，都是為環境負責的行動。」PAPILLON DOUX 結合 Cloud Beauty 專業團隊，以全球在地化（GLOCAL）策略為核心，攜手全球美妝專業夥伴與當地創新團隊，依據各地市場的獨特需求，量身打造兼具永續性與文化深度的個人化香氛與美妝服務，展現品牌跨越語言與地域的影響力。

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「永續好日子」活動不僅集結台灣各大永續品牌，共同展現多樣的綠色永續生活風格，也為PAPILLON DOUX 提供一個讓香氣傳遞理念的平台。品牌期望透過這樣的交流，邀請更多志同道合的夥伴共創未來，讓香氛不只是生活品味的延伸，更承擔社會責任，成為療癒城市、友善地球的力量。

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PAPILLON DOUX — 讓每一道氣味，都為世界帶來更美好的可能。