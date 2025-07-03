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1個月2名30歲大腸癌患者！醫示警血便別輕忽 罹癌年輕化恐與3因素有關

聯合新聞網／ 綜合報導
多數人誤以為血便就是痔瘡，錯過及早發現大腸癌的黃金時間。示意圖／ingimage
多數人誤以為血便就是痔瘡，錯過及早發現大腸癌的黃金時間。示意圖／ingimage

胃腸肝膽專科醫師張靖近日透過臉書透露，光是上(6)月就出現兩名年僅30幾歲的癌症病患，兩人的症狀皆是血便，原本以為只是痔瘡，經過檢查證實是直腸癌。醫師提醒民眾，大腸癌逐漸年輕化，恐與飲食、生活型態與腸道菌落息息相關，若有血便狀態，需進一步做檢查。

張靖表示，在診間第一線接觸越來越多年輕人罹患大腸癌，也看到許多大腸癌年輕化的新聞，讓他內心有很大的感觸。因為上月才有兩位才30多歲的年輕人，因為血便就診，原本都想說應該是痔瘡，結果經過大腸鏡檢查後，卻證實是直腸癌。

他坦言，病人與家屬面對這樣的結果是很沉重的打擊，對他來說也是深深的不捨。他呼籲有血便症狀的民眾，雖然多數的成因是痔瘡，但在還沒有經過大腸鏡確認前，永遠不能百分之百排除大腸癌的可能。

醫師指出，包括飲食西化帶來的高油脂、低纖維，生活型態改變造成經常久坐、缺乏運動，加上腸道菌落失衡，都成為加速大腸癌罹癌年齡下降的可能因素，當然少部分年輕大腸癌的情況是與家族遺傳性高度相關，但民眾至少可將健康且規律的生活、及早大腸鏡篩檢等觀念落實在日常生活中，才能大幅降低憾事發生。

久坐 大腸癌 痔瘡 癌症

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