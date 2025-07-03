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在宅急症上路近一年 收案約3千人次 健保署擬擴大適應症

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署於去年7月開辦「在宅急症照護試辦計畫」，台灣在宅醫療學會榮譽理事長余尚儒（左）表示，該計畫應儘速在寬適應症，目前健保署將研議跨大適應症，包括居家安寧收案對象不限感染症，以及其他感染症、慢性肺病等。本報資料照片
衛福部健保署於去年7月開辦「在宅急症照護試辦計畫」，台灣在宅醫療學會榮譽理事長余尚儒（左）表示，該計畫應儘速在寬適應症，目前健保署將研議跨大適應症，包括居家安寧收案對象不限感染症，以及其他感染症、慢性肺病等。本報資料照片

台灣人口老化，許多有醫療需求的長者或感染症患者無法外出就醫，衛福部健保署於去年7月開辦「在宅急症照護試辦計畫」，收治適應症為尿路感染、軟組織感染、肺炎個案。健保署表示，計畫上路近1年，參與人數逐年增加，今年五月收案達449件，創下新制上路以來新高，並將研議擴大適應症，包括居家安寧收案對象不限感染症，以及其他感染症、慢性肺病等。

台灣在宅醫療學會昨舉辦「在宅急症照護一周年」研討會，健保署公布最新執行成果。健保署自2024年7月截至今年5月底，在宅急症照護收案2955人次，結案2786人次，對象以75歲以上且完全依賴的長者為主，人次達2051人次，占比達70%。

其中，個案適應症以尿路感染最多達1435人次，占比49%，其次是肺炎1083人次，占37%，第三是軟組織感染419人次，占40%。治療模式以急診個案最多為1131人次，占比為38%，其次是居家個案918人次，占31%，以及機構住民906人次，占31%。

健保署統計，經結案2786人次，以尿路感染案件最高，平均照顧天數，肺炎為7.9天、尿路感染6.2天、軟組織感染6.2天，整體平均6.9天；各適應症結案原因，以完成治療結案占比最高達89%，完成治療個案中，結案後3天、14天內轉急診或住院占5%。

健保署參議黃珮珊指出，在宅急症照顧試辦計畫目前也因應需求滾動調整，包括新增提早出院模式、門診抗生素治療模式，並研議擴大適應症，包括居家安寧收案對象不限感染症等，另也討論是否調整支付方案，如論病例計酬、論量計酬等。

另，健保署規畫門診靜脈抗生素治療，預計8月1日上路。黃珮珊說，目前規畫於各層級醫院都可以執行，適應症為肺炎、尿路感染、軟組織感染、骨髓炎等，預計全國適用人數約1萬至2萬人，給付採包裹式，內含藥事服務費、護理費、注射費等，並限門診病人申報，療程以5天為限，健保給付每天注射一次處置費支付1031點、每天注射2次以上支付1234點、個管費500點。

台灣在宅醫療學會榮譽理事長余尚儒說，在宅急症照護試辦計畫在放寬適應症方面應盡速擴大，如納入腹腔內感染等較患者，同時也應比照國際納入心衰竭等患者；由於目前使用床邊監測系統僅增加20%健保給付，造成使用率偏低，他呼籲，健保應增加給付至50%，提高誘因以照顧及監測患者健康。下月上路的門診靜脈抗生素治療，因基層診所也可以執行，對偏鄉患者來說，就近施打抗生素，可獲得更好醫療照護。

健保署 患者 給付

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