搭機行李總是等很久？專家教「1招」免費先領 很多人都不知道
不少旅客下飛機後，最煎熬的時刻就是在行李轉盤前苦等行李出現。不過，國外一名旅遊業者近日分享一個實用又免費的小技巧，只需一個小動作，就有機會讓行李最先被搬出來。
根據外媒「Dailymail」報導，英國專業司機服務公司 SCS Chauffeurs 的商務總監海德利．戴蒙（Hadleigh Diamond）指出，他的多位客戶都使用同一招式：「在行李托運時，禮貌地請地勤人員在行李箱上貼上『易碎品』標籤（fragile），通常能讓行李提早出現在行李轉盤上。」
戴蒙表示，這項技巧來自於機場地勤與常旅客的經驗分享。他補充說：「旅客不需要說謊或多做解釋，只需禮貌提出請求，大多數情況下行李會被安排最後上機，因此在目的地就會最先被卸下。」
雖然無法百分之百保證，但這方法在許多案例中都有效，尤其適合不想在旅程剛開始就因長時間等待行李而感到煩躁的旅客。
若不想等待行李，最直接的方法當然是只攜帶隨身行李。不過，部分廉價航空會額外收取登機行李費用，讓旅客陷入兩難。
針對這個問題，歐洲議會交通委員會近期通過一項新規定，建議未來所有航空公司都應允許乘客免費攜帶至多7公斤的隨身行李。若法案通過，預計將對目前實施收費政策的廉價航空公司如瑞安航空、易捷航空與Wizz Air造成重大影響。
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