木恩颱風對台日影響曝 專家：今高溫酷熱 關注98W發展及是否靠近台灣

各地天氣晴朗炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天新竹縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台南市、金門縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新竹市、嘉義縣、宜蘭縣為黃色燈號。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，溫度持續偏高，東半部高溫32至34度，西半部高溫35至37度，北部地區仍然是相對最熱的地方，有超過38度高溫發生的機會，盡量減少戶外活動的機會，並且做好預防熱傷害發生的準備。

今明兩天台灣附近仍是以偏東到東南風的環境為主，吳聖宇說，北邊是太平洋高壓，南邊菲律賓呂宋島一帶則是熱帶擾動98W，台灣正好位於中間，因此風向維持偏東到東南風，迎風面的東半部有局部短暫陣雨，西半部則還是有午後局部熱對流雷雨發生的機會。

吳聖宇表示，台中以南山區及近山的平地區域熱對流發展可能相對較旺盛，有出現局部短時較大雨勢的可能性，雖然持續時間應該不長，但是午後外出或是要到山區活動的朋友仍要注意。

周末的天氣，吳聖宇表示，就要看熱帶擾動98W的發展而定，目前98W受到北邊高的推動，環流逐漸進入呂宋島上空，受到陸地干擾的影響，短時間內強度發展較為有限。

不過，吳聖宇表示，到周末期間，98W有機會逐漸進入南海東北部一帶，強度就有慢慢發展的趨勢，有可能逐漸增強為熱帶性低氣壓，會不會成為颱風還要再觀察。

他說，98W路徑上也可能因為太平洋高壓的東退而慢慢轉向北移動，逐漸往台灣海峽南部或是恆春半島附近海域靠近，周末期間外圍環流將可能為花東、恆春半島甚至南高屏等地帶來降雨的機會，其他地方的午後熱對流雷雨也將增多。

吳聖宇表示，再來到了下周一之後，這個系統會不會進一步接近、甚至通過台灣附近，就很值得觀察。由於它發展醞釀的位置就在台灣附近，因此對於它未來的變化情況需要密切加以注意，要多留意最新的天氣預報資訊。

至於今天凌晨生成的今年第3號颱風木恩，吳聖宇表示，木恩颱風未來將向北移動，大致趨向日本以東海域，對台灣以及日本的天氣都沒有明顯影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。