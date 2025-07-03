被讚大勝外國地鐵！北捷乾淨便利有何缺點？一票網友怨2不便

既方便又快速的台北捷運有什麼讓人感到不便的地方嗎？一名網友發文，稱北捷乾淨又方便，比很多國家的地鐵好，但朋友表示上下班人潮過多很不舒服，轉乘路線也不夠明確，更好奇北捷還有何缺點。對此，多數網友指出「不能吃喝」和「冷氣不冷」兩項缺點。

一名網友在PTT發文，表示台北捷運非常方便乾淨，而且很準時，相比許多國家城市的地鐵好很多，但朋友指出上下班人潮多時，會擠得很不舒服、轉乘路線的規劃也不夠直覺。原PO本身感覺還好，至少第一次搭的時候並沒有走錯路的問題，但也好奇北捷還有何小缺點。

此文一出，不少網友抱怨捷運「不能吃喝」和「冷氣不冷」，「不能喝水，沒有行李架」、「熱又連水都不能喝」、「高架段真的很熱，還只給水冷扇，可以改成密閉冷氣空間就很好了」、「之前去搭高捷才知道真正的不冷」、「不能喝水，糟糕的規定」、「冷氣真的是有點不夠強」、「車站內冷氣越開越弱，站著不動都能流汗」。

也有網友指出其他不便之處，諸如站點、椅子、廁所和跑馬燈等問題，「捷運站太大，會迷路」、「出口應該在大樓內或巷子裡而不是凸一塊在人行道上」、「南京復興轉線走到昏，同一個站的手扶梯速度不一樣，其他其實做得滿好的」、「椅子好清潔但真的難坐」、「廁所乾淨度需要加強」、「車廂內門口不要一直跑馬燈，想看現在是哪站有夠困難」。

事實上，捷運官網指出，捷運內不能吃喝，是根據《大眾捷運法》第50條第1項第9款，捷運系統禁止飲食區內不得飲食，否則處新臺幣1,500元以上7,500元以下罰鍰，黃色標線內即為禁止飲食區，白開水、礦泉水都不能喝，若有身體不適需飲水、吃藥，可洽服務人員協助。