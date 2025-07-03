香蕉盛產...1根價比1顆茶葉蛋還低 嘉義農民叫苦

受去年下半年接二連三颱風影響，今年初香蕉批發市場交易價一度漲到每公斤百元，夏天盛產期，近日產地嘉市果菜市場平均拍賣價，暴跌到每公斤不到30元，1根香蕉價格比1顆10元茶葉蛋還低，嘉縣產地農民直呼「種越多賠越多」，開貨車載到嘉市區直銷，避免中間商剝削，減少損失。

香蕉價格慘跌，蕉農哀鴻遍野，原本年初每公斤高達百元香蕉，如今果菜市場平均拍賣價竟跌破3成，僅剩每公斤27元左右。市區直銷攤位更慘，每台斤僅售10至20元，

劉姓蕉農在嘉市垂楊路擺攤直銷，攤位擺滿一串串成熟飽滿香蕉，他說，天候穩定雨多，產量豐收，加上南部蕉採收，市場供過於求，年初每公斤還有百元，現在直銷價每台斤10、20元，連買瓶飲料都不夠。蕉農估算，栽培、肥料、運輸到採收包裝，平均成本約每公斤30元以上，價格連本都賠進去。

嘉義市果菜市場說，近期香蕉每公斤平均批發價落在25至30元區間，昨天平均拍賣價27元，天熱產量多，學校放暑假，買氣不振。陳姓承銷人說，夏蕉供需失衡，價格下跌，隨著天氣愈來愈熱，學校放暑假午餐需求減少，價格還會下探。

針對香蕉價暴跌，農業部日前發布新聞稿指出，近年加強輔導香蕉農和業者、推動產銷履歷溯源管理達597公頃，建置洗選作業、精準催熟技術及低溫配送等產銷物流一貫化作業，並加強建構生產、採後處理及冷鏈相關設施。