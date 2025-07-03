木恩颱風不影響台灣！賈新興指熱帶系統98Ｗ需特別關注

今年第3號颱風木恩今天凌晨2時生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，木恩颱風不影響台灣，需特別關注明天之後熱帶系統98Ｗ發展的機率，及其後續移動趨勢。

近期天氣方面，他表示，明天至周六，深夜至隔天清晨台東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫陣雨，午後竹苗以南及花東有局部短暫雨。周日，雲林以南有局部短暫雨，午後各地有局部短暫雨。下周一清晨，西半部有零星短暫雨，午後各地山區有零星短暫陣雨。下周二清晨，彰化以南有零星短暫雨，午後各地山區有零星短暫陣雨。

賈新興表示，下周二晚起至下周六中午前，受偏強西南風影響。下周三西半部有局部雨，午後宜花東亦有局部短暫雨。下周四，桃園以南及花東有局部陣雨，宜蘭亦有零星短暫雨。下周五，各地有局部雨。下周六，桃園以南及宜花東有局部雨，北北基宜亦有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。