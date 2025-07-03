低壓98W發展3主流模式不同調 颱風論壇曝原因：可先預作最壞打算

針對低壓98W發展，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出歐、美、德等3家主流模式最新的預報，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，可以觀察出各國持續不同調，而且差距相當大，顯見這次低壓帶預報困難度，很高。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，會造成超級電腦很難預報，主因是低壓98W結構依舊不穩定，低壓中心位置如果不穩定，當然會影響各家模式的判斷及運算，結果就會出現預測一報一改、路線不同調，甚至像歐洲模式，連颱風都沒報出來的狀況。

在模式毫無共識的情形下，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，此刻要定論颱風具體路線、甚至會不會來，都是不可能的。以目前的狀況，可能要再觀察一兩天，等低壓98W有點完整的樣子之後，會比較有明確的結論。

不過，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，萬一到時候到結論是會來，98W非常有可能已經離台灣陸地很近，「有可能會被殺個措手不及，會滿麻煩的，大家可以先預作一點最壞打算」。

中央氣象署說，近期南海至菲律賓東方海面為一大低壓帶，有利於熱帶系統發展，其發展趨勢及位置有較大不確定性，氣象署將持續密切觀察低壓帶中發展動態。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。