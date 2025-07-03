今熱飆38度高溫 吳德榮：菲東擾動路徑「天女散花」 其中不乏直接威脅

近期晴朗炎熱，昨天各地最高氣溫約36至39度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周六各地晴朗午後多雲；各地酷熱、紫外線強，注意防曬、防中暑。北部25至38度、中部24至36度、南部25至36度、東部23至36度。

天氣方面，吳德榮表示，今天午後山區及嘉義以南近山區平地有局部短暫陣雨或雷雨的機率；東半部、恆春半島亦偶有零星降雨的機率。

吳德榮說，周日、下周一熱帶低壓成輕颱外圍水氣影響，雲量略增、氣溫略降，為各地帶來局部陣雨的機率。但熱帶系統的模擬仍在調整中，應續注意最新資料。

今年第3號輕颱木恩，已於今天凌晨2時在硫磺島東方海面生成。吳德榮表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，木恩颱風將向北轉東北，遠離日本。

吳德榮表示，根據歐洲系集模式模擬顯示，另1熱帶系統在菲律賓呂宋島北端一帶緩慢發展，模擬路徑受太平洋高壓導引先偏西前進，過呂宋島後太平洋高壓減弱，轉為西南風導引向東北進行，進入鞍形場、移速減慢，再受其北方高壓導引轉向偏西。

他說，由於有生成位置、鞍形場、高壓強度等3個關鍵的不確定性因素，該熱帶系統模擬路徑有如「天女散花」，其中不乏有直接威脅的。美國系集模式模擬亦顯示類似的結果。由於模式都將持續調整，應密切觀察。