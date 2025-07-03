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今熱飆38度高溫 吳德榮：菲東擾動路徑「天女散花」 其中不乏直接威脅

高溫炎熱北部飆37度極端高溫 紫外線強恐達危險等級

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地大多為晴到多雲，高溫炎熱的天氣，高溫普遍可達32至36度，中南部近山區平地有機會出現局部36度以上的高溫。北部地區有機會出現較大範圍36度以上，甚至出現局部37度以上的高溫。聯合報系資料照片
今天各地大多為晴到多雲，高溫炎熱的天氣，高溫普遍可達32至36度，中南部近山區平地有機會出現局部36度以上的高溫。北部地區有機會出現較大範圍36度以上，甚至出現局部37度以上的高溫。聯合報系資料照片

今天各地大多為晴到多雲，高溫炎熱的天氣，中央氣象署表示，高溫普遍可達32至36度，中南部近山區平地有機會出現局部36度以上的高溫。北部地區有機會出現較大範圍36度以上，甚至出現局部37度以上的高溫。中午前後紫外線偏強，容易來到過量或危險等級，外出活動務必做好防曬並多補充水分。

降雨方面，今天僅東半部地區、恆春半島及基隆北海岸不定時有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，上述地區活動留意天氣變化。離島天氣，澎湖為晴時多雲28至33度，金門為晴時多雲28至34度，馬祖為多雲時晴28至31度。

明天、周六天氣仍穩定，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，太平洋高壓減弱，午後雷陣雨範圍擴大，新竹以南地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨。

周日、下周一各地大多為多雲到晴，中南部地區有零星短暫陣雨，午後大台北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下周二、下周三南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。

下周四至下周六南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。

原位於日本東南方海面的熱帶性低氣壓，已於今天凌晨2時發展為輕度颱風木恩，中心位置在硫磺島東北東方500公里海面上（台北東方2440公里海面上），以每小時12公里速度，向北北西轉北進行。預測未來往北北西方向朝日本東南方海面接近，對台灣天氣無直接影響。

近期南海至菲律賓東方海面為一大低壓帶，有利於熱帶系統發展，其發展趨勢及位置有較大不確定性，氣象署將持續密切觀察低壓帶中發展動態。

日本 高溫

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