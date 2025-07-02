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跳舞、陪伴延緩失智 盼媽媽別忘了我們

聯合報／ 文／韋韋（北市文山）
經過二年的陪伴，媽媽可走路超過半小時。圖／讀者提供
經過二年的陪伴，媽媽可走路超過半小時。圖／讀者提供

所有的事情都發生在媽媽爬高拿東西，往後仰摔撞到後腦開始。年逾古稀的媽媽身強體健，但一次的摔倒，急診後住院半個月，由我們四位手足輪流排班陪伴。

出院後，媽媽動作變慢且常跌倒，常重複問日常生活瑣事。我住北部，兩三周回家一次，每次回去都覺得她退化得更嚴重，經醫師確診為失智症。

爸爸年近九十身體還硬朗，怕媽媽焦慮，白天由離家近退休的妹妹到家陪伴；晚上及假日由同住的大弟下班後負責；住中部的小弟及北部的我負責爸媽的開銷，假日再回去陪伴。

為了讓媽媽有更好的照料，妹妹參加長照專業人員訓練，需上課時就由我們請假陪伴。我們也找了許多喘息資源，如日照中心，讓媽媽接觸人群上一些課，延緩失智惡化。

預防失智最好的運動，不是走路、騎腳踏車等重複性運動，真正有助大腦活化的是「複雜性運動」，例如跳舞，跳舞結合了節奏記憶、舞步記憶、四肢協調，還有人際互動，運動量大，還能大腦全開，因此我們會帶媽媽去跳廣場舞。

經過二年的陪伴，媽媽可走路超過半小時，前陣子我們還帶她去越南旅遊，她久違的笑容終於回來了。雖然她可以自理日常生活，但記憶卻一點一滴地消失，希望媽媽可以忘記煮飯、削水果及操持家務，但千萬不能忘了我們。

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