防夏天腳臭濕疹 注意飲食、足浴、清潔

夏天雙腳處於密閉鞋襪，有時又遭逢午後雷陣雨，導致鞋底濕透、孳生細菌，容易產生腳臭。中醫師吳宛容說，中醫除腳臭也有妙方，可透過體質調整進行清熱解毒、健脾祛濕、補氣斂汗等藥方治療，但「飲食、足浴、清潔」仍是除臭3重點。

夏天足部異味是健康警訊，吳宛容指出，除了濕熱體質因素外，許多疾病同時發生也會造成腳臭，包括香港腳、甲溝炎、灰指甲、足部汗疱疹等，都可能導致足部產生異味。因此，要根除夏天腳臭，需透過藥食及習慣來調整身體代謝機能，避免疾病產生及異味困擾。

中醫驅除腳臭3方法：

1.藥食治療，根除濕熱體質：飲食適度攝取清熱利濕食材，如苦瓜、冬瓜、綠豆、薏仁、赤小豆、黃瓜等；避免食用助濕助熱食物，如油炸、燒烤、辣椒、羊肉、甜食、酒等。常見用藥包括白朮、蒼朮、薏苡仁、茯苓、石膏、知母、黃柏等。

2.外洗藥方，足浴保健：可以黃柏3至5片、苦參5克、白鮮皮10克、藿香15克，放置於足浴桶內溫水浸泡至藥物出味，足浴水轉為淡黃色，即可將雙足浸至外洗藥湯中，一周使用一次，一次約30分鐘。

3.衛生習慣養成：確實清潔足部，穿吸汗透氣材質且每天更換鞋襪，避免長時間穿同一雙鞋，鞋子定期曬太陽或使用鞋內除濕劑等，指甲避免過度留長，徹底清潔指縫。