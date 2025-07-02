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準確率91.7% ！北榮AI腦影像 精準揪思覺失調症

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
楊智傑說，智慧腦影像平台建立後，更重要的是，要追蹤後續變化，研究團隊目前已向衛福部申請臨床試驗，建立全新的身心智慧創新治療區，針對思覺失調症患者開發更精準的經顱刺激治療。圖／台北榮總提供
楊智傑說，智慧腦影像平台建立後，更重要的是，要追蹤後續變化，研究團隊目前已向衛福部申請臨床試驗，建立全新的身心智慧創新治療區，針對思覺失調症患者開發更精準的經顱刺激治療。圖／台北榮總提供

思覺失調症是嚴重的慢性精神疾病，全球盛行率約1%，台北榮總精神醫學部教授楊智傑帶領團隊，應用最尖端的醫療人工智慧（AI）技術，開發出「智慧腦影像平台」，輔助評估思覺失調症，準確率高達91.7%。一舉拿下有「創新界奧斯卡」之稱的美國愛迪生獎金獎。

思覺失調症患者常出現幻覺、妄想與社會功能退化等症狀，病因涉及神經傳導異常與大腦結構及功能退化。如一名30歲張姓患者因幻聽與被害妄想，影響日常生活，經「智慧腦影像平台」檢測發現，腦島與顳葉區域有明顯異常，進一步確認為思覺失調症，並接受個別化治療建議。

精神疾病由於長期缺乏客觀診斷工具，醫療評估多仰賴臨床觀察與主觀問診，難以全面掌握病況與腦部變化，限制了精準介入的可能性。楊智傑說，「智慧腦影像平台」利用超過1500名本土受試者資料，整合核磁共振造影與深度學習演算法，成功找出腦島及顳葉等處、難以用肉眼觀察到的退化程度，輔助評估思覺失調症，準確率達91.7%。

楊智傑表示，該平台成功建立大腦老化預測指標及病灶變化追蹤機制，不僅能精準定位大腦異常部位，更具備立體視覺化功能，協助醫師判讀並與病人及家屬深入溝通病況。該平台也具備腦磁振影像導引功能，可進一步研發精準的經顱磁刺激等非侵入性神經調控，作為臨床治療輔助工具。

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