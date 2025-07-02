神外權威魏國珍難忘 替聾啞人士「清醒開顱」

魏國珍積極研究血腦屏障。記者潘俊宏／攝影

「外科醫師的手僅是工具，醫師的『腦』才是決定手術是否成功的關鍵。」行醫30多年的林口長庚醫院神經科學研究中心主任魏國珍說，醫師真正的價值不在手有多靈巧，而是在手術台上，如何判斷患者情況，隨時應變處理，這是他被外科吸引的原因。

回憶30多年前實習醫師期間，魏國珍對每科都覺好奇且感興趣，一次跟著外科醫師執刀，與生命爭奪時間的分分秒秒，過程緊張萬分。該患者於術後一周順利出院，「躺著進來，走著出去」，這讓他決心走向外科之路。

人生首台刀 深呼吸化解緊張

當時長庚醫院擁有最強外科團隊，且發展次專科，外科就有七到八個次專科，對魏國珍來說，極具吸引力。到了長庚，遇到影響一輩子的恩師─神經外科王大鈞醫師，這位前輩幾乎包下了所有神外患者，手術排得爆滿，但仍耐心與病家互動，醫病關係和諧，成為他學習的典範。

魏國珍人生的第一台神外的刀，並不在預料之中，而是臨時上場。當天突然接到基隆長庚急診電話，收治一名嚴重腦傷患者，必須緊急動刀，為此，他開車直奔基隆，一路上緊張不已，不斷地深呼吸、吐氣，在執刀前，告訴自己「可以的」、「一定沒問題」，冷靜下來，獨自完成手術。

應付動脈瘤 練兩手左右開弓

擔任神外住院醫師時，魏國珍最怕遇到「動脈瘤」患者，因動脈瘤位置難以捉摸，手術時容易破裂，必須學會「雙手並用」技能，於是他開始自我訓練，希望能夠左右開弓，兩隻手都成為慣用手，而他做到了。

魏國珍印象最深刻的刀，就是幫聾啞人士開「清醒開顱」手術，一般「清醒開顱」手術，是透過麻醉技術讓患者在過程中保持清醒，不斷與醫師對話，以確認腦部語言區未受傷害等，但聾啞人士無法表達，異常棘手。

為此，醫療團隊聘請手語老師，先與聾啞患者互動，確認訊號及手勢，終於順利清除星狀膠質瘤，保住患者的認知功能，術後仍可與他人以手語對話，維持生活品質，這是全台第二例、全球第三例聾啞人士「清醒開顱」手術。

行醫30年 積極研究血腦屏障

即使執醫30多年，但魏國珍仍深深著迷於腦神經外科的奧秘，因為腦部的結構與其他器官完全不同，光是「血腦屏障」就讓他積極投入臨床研究。

2001年國外一篇概念性研究論文提到，利用超音波有機會暫時改變腦部血管組織，但如何讓藥物趁著血腦屏障打開之際進入腦部，仍是未解之謎。一、二十年前，魏國珍參加一場學術研討會時，一名電機系教授分享聚焦超音波運用，他馬上聯想到聚焦超音波應可打開血腦屏障，因此，2006年起他與該教授攜手研究。

2009年動物實驗證實，聚焦超音波確實能夠打開血腦屏障，讓藥物進入腦部血管，治療腦瘤。魏國珍說，該研究正在進行第三期臨床試驗，預計近年就可看見最後結果。

近年大多數年輕醫師不願投入神經外科，魏國珍認為，健保給付不足是一大原因，辛苦與所得不成正比，政府應正視這個問題，提高支付標準。此外，醫院也應協助年輕醫師打開視野，讓想投入神經外科領域的年輕世代看到無限的可能性，除了提高待遇，並補助出國進修，投入某一專長領域，例如他年輕時專注於血腦屏障研究及各類新式手術，這些均是讓新一代外科醫師能夠堅持下去的養分。

魏國珍

●年齡：67歲

●現任：長庚醫療財團法人董事、長庚大學醫學系教授、林口長庚紀念醫院神經科學研究中心主任

●紀錄：

2009年組長庚清醒開顱手術及手術中神經功能監測團隊

2010年研究奈米藥物加超音波開啟血腦屏障

2015年獲國家新創獎-學研新創獎「無創式超音波腦部藥物局部監控釋放」

2018年開始國內進行聚焦超音波惡性膠質母細胞瘤的前期臨床試驗

2019年第十六屆國家新創獎「清醒開顱手術智慧醫療系統」

2020年全國第一例聾啞人士清醒開顱手術

2021年台灣醫療典範獎-推廣清醒開顱手術

2024年國家新創精進獎「無創式超音波腦部藥物局部監控釋放」、「創新核酸自動生產封裝技術：加速癌症基因靜默治療商業化」

●腦瘤手術：超過5000例

●清醒開顱手術：超過500例

●手掌長寬：23公分×18公分（東方成年男性18x18公分）