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政治擾遊興？國旅憂史上最慘暑假

聯合報／ 記者游振昇／台中報導

國內政治紛擾影響國旅心情和市場，今年暑假，不僅台中市區飯店訂房率才4成多，正逢避暑旅遊旺季的高山旅宿也慘兮兮。武陵富野渡假村暑假訂房率僅3成多，不到往年一半，梨山賓館訂房也不到5成；梨賓副總經理林閔政在臉書憂心形容是「史上最慘的暑假」。

有旅宿業者無奈表示，台幣升值和日幣貶值都會影響國旅，但最讓人感嘆是政府不管民生、觀光旅宿業，整天只喊大罷免，許多國人心煩意亂，乾脆出國散心。

武陵富野渡假村指出，政府強調我國觀光業要重質不重量，但因政治和經濟等因素考量，國旅大不如前，許多人改出國旅遊，國內觀光業沒有量，何來質？渡假村從年初至今，住宿率掉了3成，暑假原本是高山旅遊住宿旺季，但目前訂房率3成多，往年暑假有6到7成。

業者認為除了台幣升值，日幣貶值等原因外，國內政治紛擾，也影響國人在國內旅遊心情和意願。

同是高山知名住宿區的梨山賓館，今年暑假剛開始，7月訂房不到5成，業者只能研判是出國旅遊多，機票也降價影響國旅；梨山賓館副總經理林閔政更在臉書發文表示，今年國內觀光旅遊業超級難經營，尤其遇到史上最慘的暑假。

一名旅行社協理說，今年暑假出國人數比去年多很多，上月底陸續大出團，國人最喜歡到日本，越南峴港也很熱門，他曾帶團到越南峴港，食宿品質都很好，4天3夜每人2萬元，他帶團到澎湖3天2夜每人1萬5000元，也曾帶墾丁高檔行程3天2夜，每人團費2萬元，相比下，更多人想出國旅遊，CP值高又有搭飛機的體驗。

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