78歲獨居社宅 活出自在新人生

78歲闕國棟是新北市土城員和青年社會住宅的一名獨居長者，他選擇從三代同堂的家庭中搬出，靠著中低收入身分與年齡優先，中籤入住社會住宅，這一搬，成了他人生的轉捩點。

2022年11月30日，闕國棟成為員和社宅第一批入住者，以優先戶身分抽中第98順位，在112個名額中幸運獲選。「抽到那天真的很開心，像上天幫我安排的。」他說，原本住在汐止和孩子互動不多，「我想要有自己的空間，他們也想過自己的生活」，最終他選擇搬離，尋找能喘口氣的地方。

新北市社宅採「評點制」分配，依申請者的身分類別加總點數。闕國棟符合「75歲以上長者」與「中低收入戶」資格獲加8分，得以出線。對他而言，是珍貴的機緣，也是新生活的開始。

「這裡就像飯店，一張卡就能進出，生活機能很好。13.7坪雖然不大，但我三餐自己煮，過得很充實。」他每天早上到社區健身房跑步、踩腳踏車維持體力與健康，閒暇時和物業人員、保全聊天，日子充實自在。

他感慨，「如果沒有抽中這裡，我現在還在跟兒子媳婦爭執柴米油鹽，現在快樂多了。」他認為這不只是居所，更是一處讓他重拾生活節奏、找回自我的天地。

安杰物業主任羅台財說，全社區536戶，有31戶為高關懷戶，獨居、年長、身體狀況特殊者都會列入，「闕大哥幾乎每天會主動來櫃檯報到，有時候出門看醫生，也會事先說一聲，回來也會報平安，是社區模範生。」