弱勢申請中央社宅 籤運決定命運遭詬病

新北市府近期受理三峽「國光二期」社宅申請，國家住都中心的三重「五谷好室A」同步釋出，大批市民關注。不過，社宅分配機制卻呈現「中央抽籤、地方評點」的制度落差，民團與民代呼籲中央盡速跟進採「評點制」，讓弱勢戶優先入住，不靠籤運決定命運。

國家住都中心未承諾導入評點制，強調中央社宅依國土署政策，採「公平、透明、兼顧多元」原則，已持續優化租金與戶數配比等，並滾動檢討。

新北、台北、桃園等地社會住宅已採行「優先戶評點制」，針對年齡、家庭狀況、社福身分等條件量化評分，總分排序後依序錄取。中央的社宅雖保留40%以上戶數給弱勢，但一律抽籤，不少民眾批評過於粗糙。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，社宅政策上路10年，規則理應隨著施行經驗持續優化，抽籤雖簡便卻不細膩，容易錯失「照顧最迫切對象」的政策初衷。他強調，地方政府已證明評點制度可行，不完美卻能兼顧公平與效率，中央不應再固守抽籤機制。

彭揚凱說，評點制下能細緻呈現個別差異，例如高齡長者、育有多名未成年子女、同時具低收入身分等條件均可累積加分。以新北市為例，75歲以上長者加4分，3名以上未成年子女加6分，弱勢中的弱勢能排在前端，有效落實資源傾斜。國家住都中心租金計算上跟進地方分4級收費，試圖兼顧經濟條件差異，但入住排序仍靠抽籤，產生「入住靠運氣」的荒謬現象。

對此，新北市議員江怡臻說，新北的評點制度讓申請人可掌握自身資格與排序，有助制度透明，也更讓人信服。她直言，中央社宅採抽籤制，即使符合低收、中低收、身障等身分，也可能因籤運不佳等不到入住機會，「這與照顧弱勢的政策初衷背道而馳」。議員彭一書也建議中央盡速採用評點制。

新北市城鄉發展局住宅發展科長江怡瑩指出，評點制度行之有年，並持續細化。例如老人依年齡層級加分，65至75歲加2分、75歲以上加4分；育有2名未成年子女加4分、3名以上加6分。累積分數愈高者愈優先，同分才抽籤，反映真實處境，優先被照顧。一般戶則仍全面採抽籤。

國家住都中心說，目前保障優先戶比率達4成以上，另設婚育戶5%、睦鄰戶10%的比率，希望打造多元共融的社宅環境。