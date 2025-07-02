拼裝電動車三不管地帶 旅客受傷無「法」賠

各大自行車道或景點附近的拼裝電動車事故頻傳，業者沒有相關保險，民眾求償無門，車輛也沒有法規可管，陷於三不管地帶。立委昨召開記者會要求交通部研議、訂定統一指引，並且須將車輛檢驗、登記、強制保險、定型化契約與安全教育納入必要項目。

台東池上伯朗大道拼裝電動車事故已釀兩死，今年四月又有民眾於新竹市南寮漁港租賃拼裝電動車，才剛啟動離開腳踏車店，車輛就失控撞上一旁車輛，導致有人右手骨折，有人瘀青挫傷。

受傷的張小姐表示，事後發現業者沒有保險，新竹市政府也無訂定相關規範，對拼裝電動車無法可管，他們不僅要付醫療費用，還要負擔撞到路旁車輛的損失，無處申訴，嘆「遇到這種三不管事件，真的對國旅寒心」。

交通部統計，全國電動輔助自行車事故件數，一年比一年增加，二○二四年高達二三二五件，死亡廿四人、受傷二○八○人，交通部強調，拼裝電動車數量太少，未單獨統計，上述數字還包含其他樣態。

立委李坤城及林月琴昨召開記者會，林月琴說，目前道交條例因尚未有任何授權訂定的管理辦法，造成警方執法認定上究竟是用第卅二之一條或六十九條的模糊地帶。

李坤城表示，在缺乏法源及管理機制下、業者既無保險義務，也無需申請營業許可，一旦發生交通事故，旅客須自行負擔醫療與賠償費用，因此要求交通部應盡快研議修正道交條例第六十九條，明定有關「慢車」、「其他慢車」、「非其他慢車」等運具相關規定，或制定全國統一指引供地方依循，且必須將車輛檢驗、登記、強制保險、定型化契約與安全教育納入必要項目。

台東縣政府與業者均表示樂觀其成，台東縣政府交通及觀光發展處表示，預定今年底前完成自治條例修訂，若中央能先訂定統一指引辦法，自治條例修訂於法有據，能省略許多行政程序，縣府一定配合中央政策執行。

新竹市自行車商業同業公會理事長、家祥腳踏車出租店長彭峰家表示，支持交通部訂定統一指引，「有明確法源依據，對業者與使用者都是保障」。他指出，若車輛可登記領牌，有助於提升整體安全性，避免遊客遇到狀況質疑車輛是否合法、對店家提出責難。