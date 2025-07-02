拼裝電動車缺規範 交部：2個月內評估訂指引

立委要求交通部訂定拼裝電動車全國統一參考指引，督促地方政府規範，消保處表示，站在保護消費者立場，盼交通部協調地方制定規定時，一定要納入保險規定；交通部則說，未來兩個月將會與地方討論，視地方需求評估是否需訂定指引。

行政院消保處簡任消保官梁明圳說，若因車輛導致事故，依消保法、民法規定，出租業者要負責。

金管會保險局產險監理組專委王綺華指出，保險公司現針對拼裝電動車，已有相關產品給業者投保，若有其他需求能請產險公會開發適合產品。

交通部公共運輸及監理司副司長胡迪奇回應，拼裝電動車由於有高度因地制宜特性，且都是在區域範圍內活動，因此為地方政府主管，包括給證、規格、行駛時間等，交通部先前針對電動運具發展也有提供共通規則讓地方政府參考。

胡迪奇指出，目前訂有相關自治條例規範包含高雄、宜蘭、台東、彰化、屏東、金門等六縣市，對於立委要求訂定全國統一指引，未來兩個月將會與地方討論，視地方需求評估是否需訂定規則；另外，電動滑板車部分，胡迪奇說，此歸類為個人行動器具，已請運研所訂定指引給地方，預計七月溝通。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，拼裝車輛代表有其風險，應有審驗機制，中央及地方都應訂定相關辦法。此外，租賃人也應有所規範，至少要有機車駕照，否則不僅對租賃駕駛人本身的安全有危害，對於道路其他駕駛也無保障，因此審驗機制建立很重要。