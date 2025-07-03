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火神眼淚 8月加演熱賣

聯合報／ 本報訊

由故事工廠、有戲娛樂、聯合數位文創共同出品的音樂劇「火神的眼淚」觀眾好評不斷，這是改編自公視同名熱門影集，陣容集結滅火器樂團主唱楊大正、方宥心、王為、周家寬、羅美玲、是元介等廿三位實力派音樂劇演員，舞台上火力全開，展現熱血無畏的篇章。

為求呈現救災現場的真實感，故事工廠也將救護車、高空雲梯車搬上舞台，呈現驚險高空救難場景。並巧妙運用劇場特性，將表演場地觀眾席化身劇中娛樂城的火場，搭配服裝與歌舞描繪火場氛圍，讓觀眾驚呼連連。

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