重機上國道逾6成民眾反對 最大理由是超車、鑽縫隙

大型重機團體長年爭取重機上國道，交通部過去進行十一次民調均有六成民眾反對，今年三月重啟民調作業，最新結果出爐，仍僅一成支持全面開放，逾六成不支持，多數民眾憂心開放後恐因汽、機車混流產生安全疑慮，贊成有條件開放者，支持限特定路段行駛，建議若取得各界共識與地方政府支持，可規畫試辦。

根據最新民調結果，市內電話調查中，百分之九點三民眾贊成全面開放、百分之廿五贊成有條件開放、百分之六十點九不贊成開放、百分之四點八未明確表示；行動電話調查部分，百分之十點二贊成全面開放、百分之廿四點二贊成有條件開放、百分之六十一點五不贊成開放、百分之四點一未明確表示。

針對不贊成的原因中，以「騎士不遵守交通規則任意超車及鑽縫隙，易發生危險，且會造成汽車駕駛員不安或失常」占百分之四十九點七最高。

贊成有條件開放的受訪民眾中，贊成限定路段行駛者，在東西向國道方面，皆以「開放行駛國六橫向國道」比率較高，約百分之四十六點三至百分之五十三點三；南北向國道以「開放行駛國三南部車流量較低的部分路段」比率較高，約百分之四十三點二至百分之五十二點三。

此外，有高達八成五以上民眾同意「開放大型重型機車行駛國道，會因汽、機車混流產生安全疑慮」說法；有近六成民眾認為「會增加其他機車誤闖國道情形」。

高公局表示，二○一三年至二○二四年已完成十一次民意調查，有六成受訪民眾不贊成開放大型重機行駛高速公路，今年度民意調查結果與歷年相近。

中華民國大型重型機車經營同業全國促進會理事長洪鉅順說，民調結果會因問問題方式而有所不同，會持續與交通部溝通。