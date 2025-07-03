在宅急症照護滿周年 擬擴大適應症

人口老化，眾多生病的長者或感染症患者無法外出就醫，衛福部健保署去年七月開辦「在宅急症照護試辦計畫」，收治適應症為尿路感染、軟組織感染、肺炎。該計畫上路近一年，成效顯著，研擬擴大適應症，包括居家安寧收案對象（不限感染症），及其他感染症等。

台灣在宅醫療學會昨天舉辦「在宅急症照護一周年」研討會，健保署公布該計畫最新執行成果，自二○二四年七月截至今年五月底，在宅急症照護收案二九五五人次，結案二七八六人次，對象以七十五歲以上且完全依賴的長者為主，共二○五一人次，占比七成。

在適應症方面，以尿路感染最多，共一四三五人次，其次為肺炎一○八三人次、軟組織感染四一九人次。治療模式以急診個案最多，共一一三一人次，其次是居家個案、機構住民。

統計平均照顧天數，以肺炎七點九天最多，尿路、軟組織感染均為六點二天，整體平均是六點九天；另分析照護結果，百分八十九完成治療，結案後三天、十四天內轉急診或住院，僅占百分之五。

健保署參議黃珮珊指出，因需求擴大，在宅急症照顧試辦計畫將滾動調整，新增提早出院模式、門診抗生素治療模式，另研議擴大適應症，包括居家安寧收案對象不限感染症等，以及討論是否調整支付方案，如論病例計酬、論量計酬等。

台灣在宅醫療學會榮譽理事長余尚儒呼籲，該試辦計畫應盡快放寬適應症，如腹腔內感染、入心衰竭等；門診靜脈抗生素治療將於八月一日上路，基層診所也可執行，對偏鄉患者來說，就近施打抗生素，可獲得更好醫療照護。黃珮珊表示，門診靜脈抗生素治療方案適用於肺炎、尿路感染、軟組織感染、骨髓炎等患者，預計造福一至二萬人。