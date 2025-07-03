「史上最不溝通的部長」醫事團體批邱泰源拒見基層

「天天跑餐會，拒絕見基層」、「上任一年多，改革一場空」。」台灣醫療工會聯合會等廿多個醫事團體昨至疾管署前高喊口號，批評衛福部長邱泰源為「史上最不溝通的部長」，對於急診壅塞、醫院人力流失、護理薪資數據公布失真等爭議，均未提出有效解決方案。

台醫聯理事長趙麟宇表示，二○二三年新冠疫情趨緩，護理師卻爆發離職潮，同年十月醫界發起醫療勞權大遊行，提出補足人力等訴求，上千名醫療人員上街參與。時任衛福部長薛瑞元於十一月主動聯繫，希望「有話好好談」，邀請工會到部內對話，承諾建立每季協商定期會議機制。

不料，邱泰源上任後，衛福部態度一八○度大轉彎，協商程序多次被延期或取消，一年多來僅和台醫聯等團體舉辦二次會議，第一次會議舉行一半，邱泰源中途離席，改由次長林靜儀代理，第二次邱泰源參與全程，討論護理師跨科支援，但未獲共識。第三次竟是直接取消，引爆不滿。

「邱泰源施政方面可說是全部不及格。」台醫聯副理事長郭蕢瑩批評，針對三班護病比入法、限制跨科支援調動、修訂醫事人員評鑑人力基準等六項重大議題，工會提出多項改革要求，但衛福部態度傲慢，僅以一通電話告知「部長說，這個會以後不開了」，單方面中斷與工會的每季協商。

高雄醫學大學醫療事業企業工會理事長柯心炫說，賴清德與邱泰源上任一年，讓醫療人員失望透頂，今年一月至今逾千名護理師辭職，醫療勞動環境惡劣，衛福部又拒絕傾聽民意，人力流失止都止不住。

工會抗議半小時，期間邱泰源並未現身，直到抗議結束後，才請工會代表入內會面。隨後邱泰源受訪時說，並未取消每季會議，這是溝通不順暢所致，與台醫聯開會後，承諾三天內做好雙方溝通窗口，每三個月定期舉行會議，預計八月舉行下一次會議，期待與醫事團體一起改善醫療環境。