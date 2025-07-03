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防日本腦炎 雲林、屏東籲幼兒打疫苗
疾管署公布新增5例日本腦炎，南部就占3例，屏東縣60多歲男子及50多歲女性於上月20日發病，雲林縣北港鎮60多歲男上月23日出現不適，皆住院治療中，衛生局疫調發現案主住家周遭有均有豬舍等高風險場域，提醒民眾落實防蚊，幼兒接種疫苗。
雲林縣衛生局副局長張翌君說，縣內今年首例日本腦炎病例為北港鎮60多歲男子，上月23日出現全身不適、咳嗽、發燒及嘔吐症狀，30日研判確診，同住家人都無疑似症狀。個案近期無國內外旅遊史，平日多在住家周圍活動，但居住地3公里內有4處豬舍，已在豬舍放誘蚊燈，對養豬業相關人員衞教，並加強民眾防蚊宣導。
屏東縣2例分別是60多歲男性、50多歲女性，仍住院中。衛生局指出，個案平時活動範圍在崁頂、高樹及鹽埔鄉，兩人都沒打過日本腦炎疫苗，已針對周邊豬舍懸掛誘蚊燈。
衛生局表示，台灣每年5至10月是日本腦炎流行季，6至7月進入高峰，呼籲民眾出入高風險區，穿淺色長袖衣褲，並擦拭防蚊藥劑，避免感染。最有效的預防方法是接種疫苗，幼兒出生滿15個月應接種第1劑、間隔12個月再打第2劑。
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