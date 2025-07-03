聽新聞
0:00 / 0:00

防日本腦炎 雲林、屏東籲幼兒打疫苗

聯合報／ 記者陳雅玲劉星君／連線報導
屏東縣出現兩例日本腦炎，衛生局在個案住家及活動地周邊豬舍懸掛誘蚊燈。記者劉星君／翻攝
屏東縣出現兩例日本腦炎，衛生局在個案住家及活動地周邊豬舍懸掛誘蚊燈。記者劉星君／翻攝

疾管署公布新增5例日本腦炎，南部就占3例，屏東縣60多歲男子及50多歲女性於上月20日發病，雲林縣北港鎮60多歲男上月23日出現不適，皆住院治療中，衛生局疫調發現案主住家周遭有均有豬舍等高風險場域，提醒民眾落實防蚊，幼兒接種疫苗

雲林縣衛生局副局長張翌君說，縣內今年首例日本腦炎病例為北港鎮60多歲男子，上月23日出現全身不適、咳嗽、發燒及嘔吐症狀，30日研判確診，同住家人都無疑似症狀。個案近期無國內外旅遊史，平日多在住家周圍活動，但居住地3公里內有4處豬舍，已在豬舍放誘蚊燈，對養豬業相關人員衞教，並加強民眾防蚊宣導。

屏東縣2例分別是60多歲男性、50多歲女性，仍住院中。衛生局指出，個案平時活動範圍在崁頂、高樹及鹽埔鄉，兩人都沒打過日本腦炎疫苗，已針對周邊豬舍懸掛誘蚊燈。

衛生局表示，台灣每年5至10月是日本腦炎流行季，6至7月進入高峰，呼籲民眾出入高風險區，穿淺色長袖衣褲，並擦拭防蚊藥劑，避免感染。最有效的預防方法是接種疫苗，幼兒出生滿15個月應接種第1劑、間隔12個月再打第2劑。

屏東 日本腦炎 疫苗 防蚊 雲林

延伸閱讀

施壓軍方在屏東萬巒節「小型閱兵」？蘇清泉：遭惡意放話扭曲

睽違25年 雲林突破交通瓶頸獲交通部「公路建設傑出獎」肯定

雲林首批綠鬣蜥獵人完成受訓 2個月尚無人捕獲兌換獎勵金

雲林斗六圓環昨傳爆炸聲 緊鄰銀行民眾驚嚇！現場發現破碎殘骸

相關新聞

商務艙1萬元！旅遊達人揭「機票詐騙內幕」：只認3大安全管道

隨著暑假旅遊旺季到來，不少民眾規劃出國行程，但旅遊達人「蓋瑞哥」提醒，購買機票時要特別提防詐騙集團常用的手法，尤其是要求...

未來1周持續熱「高溫上看37度」 木恩颱風最快今晚生成

位於日本東南方海面的熱帶性低氣壓TD05，最快今晚增強為第3號颱風「木恩」，對台灣及日本均無影響，但中央氣象署預報員張竣...

旺季不旺！7月出國潮受「大地震預言」影響 業者轉攻中價位搶客

2025年暑假雖正式開跑，但七月旅遊市場卻不如預期熱絡，特別是亞洲線受到「7月5日大地震預言」等網路傳言影響，訂單出現波...

重機上國道最新民調出爐！逾6成反對 憂心主因曝光

大型重機團體長年爭取重機上國道，交通部過去進行11次民調均有6成民眾反對，今年3月再重啟民調作業，最新結果出爐，仍僅1成...

在宅急症照護滿周年 擬擴大適應症

人口老化，眾多生病的長者或感染症患者無法外出就醫，衛福部健保署去年七月開辦「在宅急症照護試辦計畫」，收治適應症為尿路感染...

「史上最不溝通的部長」醫事團體批邱泰源拒見基層

「天天跑餐會，拒絕見基層」、「上任一年多，改革一場空」。」台灣醫療工會聯合會等廿多個醫事團體昨至疾管署前高喊口號，批評衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。