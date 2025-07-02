商務艙1萬元！旅遊達人揭「機票詐騙內幕」：只認3大安全管道

隨著暑假旅遊旺季到來，不少民眾規劃出國行程，但旅遊達人「蓋瑞哥」提醒，購買機票時要特別提防詐騙集團常用的手法，尤其是要求匯款到個人帳戶最具風險。他也建議，購票應僅透過三大安全管道：官方航空公司網站、知名訂票平台，或是擁有實體門市且經營多年、信譽良好的旅行社，才能安心出遊不踩雷。

旅遊達人「蓋瑞哥」在粉專發文表示，近來有粉絲反映，向自稱旅行社的粉專匯款購票後卻遲遲收不到機票。詐騙集團往往假冒知名旅行社，盜用Logo與照片營造專業形象，再以「獨家員工票」或「夏季清艙特惠」等話術，宣稱「1萬元商務艙只剩最後幾席」等限量優惠，吸引民眾心動下單，結果不僅拿不到票，還可能血本無歸。

此外，蓋瑞哥也提醒，詐騙粉專常透過買讚、買留言等手法，偽裝成人氣專頁，讓人誤以為可信。他強調，正常商務艙票價短程約需2至4萬元，長程更高達8至20萬元，如果遇到標榜低於市價三成以上的票價，幾乎可以確定是詐騙陷阱，民眾務必要提高警覺。

他也進一步指出，詐騙集團常見的手法包括只接受匯款、不提供刷卡服務，全程僅透過LINE或臉書溝通，並以「只剩最後幾席」、「優惠即將截止」等緊迫話術催促付款，讓人一時慌張匆忙轉帳。蓋瑞哥強調，要求匯款到私人帳戶就是詐騙的明顯警訊，合法旅行社一定會提供刷卡選項，因為信用卡本身具備交易保障機制，能有效降低受騙風險。

蓋瑞哥補充，合法旅行社通常是將機票與行程搭配販售，若單純大力推銷超低價商務艙或便宜機票，往往暗藏風險。他也分享自身原則：訂票只認三大管道——航空公司官方網站、知名大型訂票平台，以及擁有實體據點且經營多年的老字號旅行社。他提醒，千萬別因一時心動貪便宜而受騙，「記住，我們多半不是天選之人，還是乖乖比價、查證最實在。」