障礙者無動機就業3大因素 伊甸號召相挺

身心障礙者常因隔閡被誤會、被疏遠，更因為被視為弱勢者，失去參與社會、付出的機會。伊甸基金會日前針對服務現場進行調查，發現「缺乏自信」、「沒有安全感」、「不友善經驗」，是身心障礙者走不出家門、無就業動機的三大因素；加上家庭照顧者過度憂慮不放手，都讓障礙者更難踏出困境。伊甸「身心障礙者服務計畫」今起跑，籲大眾和障礙者同一Team，成為彼此尚勇的隊友。

伊甸的「身心障礙者服務計畫」，今年以「我們同一Team」為主題，希望翻轉障礙者弱勢的既有觀感，讓社會大眾認知身心障礙者跟你我一樣，若有溫柔同理的陪伴、生活自立的支持、技能培訓的機會，以及友善不歧視的環境，就有機會建立信心，發揮所長和優勢，變成主動貢獻者，成為大家的好朋友、好同事、好隊友。

多重障礙的姵儀，大學畢業後找工作受挫，但她始終沒有放棄。姵儀在職業重建個案管理員的協助下，順利加入伊甸阿萬師清潔工作隊，除了積極向資深員工學習，也熱心協助同儕，遇到困難時，會和大家一起想辦法解決，讓打掃的任務可以順利完成。如今，她已成為工作團隊中的核心人物。

婉怡則是一位熱愛音樂的視障者，從學校畢業後，參加許多合唱團、樂團等，她總是用心準備，背的歌詞比別人多，因此一肩擔起樂團運作的統籌工作，更有機會到世界各地演出。不僅如此，婉怡常到學校進行生命教育分享，她的樂觀自信與付出，讓原本黑暗的視界，充滿豐富、溫暖的色彩。

據伊甸服務現場的觀察，身心障礙者走不出家門、深陷就業困境的原因，包括害怕嘗試、缺乏工作專長、擔心不被認同。特別是中途致障者，因為無法接受自我形象改變，擔心遭受異樣眼光看待，對未來惴惴不安。

此外，家庭照顧者的態度也是影響障礙者自立的重要關鍵。因為擔心障礙者家人外出被騙、遭霸凌對待，加上照顧者的虧欠心理，導致過度保護、不敢放手。若再加上外在環境不夠友善，交通不便利、人際互動缺乏等，都讓障礙者的重返社會之路，更加艱辛。

伊甸基金會副執行長何天元表示，2024年接受伊甸生活照顧服務者共9631人次，支持性就業服務媒合成功124人次、支持穩定就業成功60人、開拓廠商共計283間。他說，「陪伴」與「培力」是支持身心障礙者重返社區的重點解方，也是伊甸在生活照顧、就業支持等服務中的關鍵核心。伊甸針對不同身障家庭的需求，提供全日型照顧、日間照顧與小作所等，對於有就業意願的身心障礙者，則有完整綿密的支持網絡，無論是職業探索、職前訓練是就業媒合、陪同面試、工作現場指導等，就服團隊用心培力，也支持著家庭照顧者。

伊甸基金會多年來提供障礙者自立生活與培力訓練，除生活照顧、重建與復能、支持性就業、視障、輔具支持等服務，也投入社區型服務，開辦精障協作模式據點、小作所及日間照顧中心，並關注障礙者心理健康，力倡身障平權，盼障礙者終能融入社區、參與社會，成為你我尚勇的好夥伴。