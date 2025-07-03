大樂透週五頭獎衝3億 端午加碼最終回 最後雙重中獎機會

大樂透已連續9期頭獎摃龜，這週五（7月4日）頭獎金額將上看3億元，再加上當天也是端午節加碼的最終回合，許多民眾為把握最後的雙重中獎機會，前往投注站買彩券。

圖／本報資料照

頭獎上看3億，端午加碼還有3組百萬獎金 最後雙重中獎機會

台灣彩券公司表示，這期大樂透除了頭獎上衝3億元之外，同時是「大樂透端午加碼活動」的最後一期，還有3組100萬元加碼獎金尚未送出，屆時將依據當期中獎注數均分，若幸運由一注獨得，將可一次抱走300萬元！除了高額頭獎之外還有百萬獎金的雙重中獎機會，也帶動買氣持續升溫。

把握3億元頭獎+百萬加碼獎金 包牌讓中獎機會再提高！

想把握這波中獎熱潮的民眾，可考慮透過大樂透「7連碰包牌」方式投注，此種投注法等同購買7個號碼，可排列組合成7注，中獎機會提高至7倍。若幸運中獎，也可能因覆蓋多組而同時贏得多項獎金，創造更大的中獎效益。

端午加碼活動進入最終回，這期不僅可能抱走3億元頭獎，還有機會同時對中百萬獎項，是不少民眾認為一年中很值得把握的時機。投注不過度，助人又樂己，無論是抱持做好事的心情，還是夢想翻轉人生，不妨到附近的投注站碰碰運氣。