旺季不旺！7月出國潮受「大地震預言」影響 業者轉攻中價位搶客

2025年暑假雖正式開跑，但七月旅遊市場卻不如預期熱絡，特別是亞洲線受到「7月5日大地震預言」等網路傳言影響，訂單出現波動。據晴天旅遊集團旗下亞洲區品牌「晴日旅遊」統計，七月報名人數明顯較往年下滑，形成「旺季不旺」的特殊現象。

晴日旅遊總經理黃清涼指出，此次市場低迷應屬短期心理效應，目前已觀察到報名遞延的現象，預估全年整體業績仍可望持平甚至略有成長。他並強調，將聚焦2026年春節熱門商品，包括白川鄉點燈、藏王雪怪等季節限定行程，預計8月上架後將再掀起一波搶購熱潮。

在市場快速變動之際，晴天旅遊選擇逆勢布局，推出全新子品牌「晴元行旅」，主打高CP值、價格親民且品質保證的歐洲及古文明行程。董事長陳依福表示，「晴元行旅」誕生是為了補足原品牌以高端深度旅遊為主的產品結構，回應市場對中價位高品質行程的需求。

為強化品牌辨識度，晴元行旅特別邀請啦啦隊女神李多慧擔任代言人，訴求年輕族群與首購旅客，並以「出國旅遊你多會？找晴元行旅就對！」作為創意口號。廣告拍攝中，李多慧換穿五款異國旅遊造型，展現品牌多元形象與旅行魅力。

晴天旅遊表示，首波上架的八條新路線涵蓋南法、北法、義大利、西班牙、土耳其及埃及等國，主打十天中長程旅程，住宿安排標準五星與優質四星飯店，搶攻「高品質但不奢華」的消費族群。

根據交通部觀光署最新統計，2025年第1季出國人次已突破210萬人，全年有望挑戰甚至超越疫情前2019年1,710萬人次的紀錄。晴天旅遊集團也預估全年出團數將成長20%，如秘魯、荷比盧、德瑞、奧捷匈等熱銷路線皆已售罄，經典克羅埃西亞更滿團至十月。

晴天旅遊總經理蕭世華提醒，由於2026年農曆春節連假較長，已有大量旅客搶先預訂，建議民眾儘早規劃，以免錯失理想行程。

展望未來，陳依福也看好「深度療癒型」旅遊趨勢，指出義大利多洛米堤健行、西班牙朝聖之路等路線在今年首次推出即爆滿，預料將成為新一波旅遊主流。儘管七月旺季略顯不穩，晴天旅遊仍透過產品創新與品牌多元化，積極布局後疫情時代的旅遊市場。