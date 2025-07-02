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台7線巴陵到西村段修復 上午8時至下午6時開放通行

中央社／ 桃園2日電

北區養護工程分局今天表示，台7線巴陵段到西村段正在進行修復工程，每天上午8時至下午6時開放通行，並對大曼路段監看，下午6時至隔天上午8時預警性封閉，將視實際狀況滾動調整。

北區養護工程分局今天發布新聞稿表示，復興工務段針對北部橫貫公路台7線47.4公里巴陵段到60.8公里西村段進行修復工程，其中49.7公里大曼路段邊坡災害將在近期辦理復建作業，因此巴陵段到西村段採日間管制通行，大曼段則有人監看，用路人需遵循標誌及現場交管人員指示通行，必要時視天候及邊坡狀況調整為預警性封路。

北區養護工程分局說，每天上午8時至下午6時期間監看開放通行，通行期間呼籲用路人快速通過避免逗留。另考量夜間山區路段視線昏暗不明，邊坡落石狀況難以辨識，為確保安全，下午6時至隔天上午8時，台7線巴陵段到西村段將採取夜間預警性封閉，相關工程預計在117年4月完工。

北區養護工程分局指出，管制方式將視災害復建狀況滾動檢討，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意資訊可變看板（CMS）所顯示的交通管制及訊息。民眾可利用公路局省道即時交通資訊網，或撥打（02）86875114及公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035查詢最新路況。

巴陵

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