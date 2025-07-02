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被跟蹤卻告不贏！「跟騷法」上路三周年 婦團提4修法解方

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
「跟蹤騷擾防治法」上路三周年，現代婦女基金會今公布民間版修法版本，就「性或性別要件認定困難」、「相關罰則輕微難阻累犯」、「保護令核發耗時且保護不足」及「加害人處遇門檻過高」4大執法漏洞提出解方。記者葉冠妤／攝影
「跟蹤騷擾防治法」上路三周年，現代婦女基金會今公布民間版修法版本，就「性或性別要件認定困難」、「相關罰則輕微難阻累犯」、「保護令核發耗時且保護不足」及「加害人處遇門檻過高」4大執法漏洞提出解方。記者葉冠妤／攝影

近期接連發生網友埋伏砍殺、求復合刺死前女友等跟騷傷亡案。逢「跟蹤騷擾防治法」上路3周年，現代婦女基金會今公布民間版修法版本，針對「性或性別要件認定困難」、「相關罰則輕微難阻累犯」、「保護令核發耗時且保護不足」及「加害人處遇門檻過高」4大執法漏洞提出解方，呼籲儘速修法補強。

現代婦女基金會董事王如玄指出，現行法規要求執法單位或被害人判斷、證明案發動機要與「性或性別」有關，但有些案件行為人不明，或是不知行為人騷擾意圖，根本難釐清犯案動機。

她舉例，曾有一名加害者跟蹤被害者，被害者提告，但法官認為欠缺「性或性別」構成要件，因此判無罪。被害人不服上訴，二審高等法院法官透過監視器畫面發現，加害者多次撫摸被害人機車坐墊，由於坐墊是被害人屁股會接觸的地方，才認定與性或性別有關，推翻一審的無罪判決。不過加害者不服，此案仍在上訴當中。

暨南大學社會政策與社會工作學系教授王珮玲也說，跟蹤騷擾定義應審酌行為態樣未必「與性或性別有關」，更不應侷限於行為人動機，應考量跟蹤騷擾行為的過程和結果。她還說，當初加入「性或性別」要件，是擔心員警業務暴增，但從2022年6月到今年4月底，平均每月受理243件，等於每個分局平均每月不到2件。

對此，民間版修法草案建議增訂豁免條款，取代「性或性別」構成要件。王如玄說，豁免條款可排除包括依法令執行職務、預防/偵查犯罪、維護社會國家安全等特定具公益性的情境，如媒體採訪、犯罪偵查等適用，避免一線人員判斷困難。

王如玄另指出，每件保護令核發耗時平均長達35天，雖跟騷法規定當被害人有急迫危險時，得免經書面告誡依職權聲請保護令，但目前仍需開庭審理無法逕裁，即時保護不足。因此，民間版修法草案增訂緊急保護令制度，賦予檢警不受書面告誡先行即可依職權聲請、法院可於4小時內不經審理核發緊急保護令的權限。

針對書面告誡及跟騷刑罰輕微，台灣防暴聯盟秘書長廖書雯認為，應明定警察機關調查跟騷犯罪嫌疑72小時內決定是否核發書面告誡，並得因必要考量而延長1個月。另增修警察機關如認有必要，可令行為人接受4至8小時跟蹤騷擾防制課程，若無故不參加講習，處1萬元以上、10萬元以下罰鍰。

民間版修法草案提出「增訂豁免條款取代性或性別要件」、「提升書面告誡效力」、「增列保護令種類及款項」與「強化被害人個資與安全維護」4大處方，婦團盼儘速推動修法，有效遏止跟騷行為。

保護令 性別 被害人

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