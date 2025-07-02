新竹台大分院智慧醫療研討會 產學研醫共推智慧醫療新未來

新竹台大分院今（2）日攜手國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局，盛大舉辦「2025新竹台大分院智慧醫療研討會」，以「智慧融合與創新驅動大未來」為主軸，吸引超過420位產業界與醫療界人士透過視訊熱烈參與，為台灣智慧醫療發展注入新動能。台灣大學張上淳副校長、新竹科學園區管理局胡世民局長與新竹台大分院余忠仁院長親自出席，為研討會揭開序幕。

張上淳說，「智慧醫療的推動不僅是技術議題，更關乎倫理、公平與可近性。台灣大學作為教育與醫學研究重鎮，將持續支持產學研鏈結，強化AI與醫療的深度整合，推動全民健康福祉。」

新竹台大分院院長余忠仁指出，「新竹臺大分院以成為智慧醫療典範為目標，持續與科技產業密切合作，推動以人為核心的智慧醫療服務。我們深知醫療發展已邁入整合與創新的時代，不僅要提升醫療效率與照護品質，也必須重視人文關懷與健康平權」。

新竹科學園區管理局局長胡世民說：「智慧醫療是生醫產業發展最新趨勢，也是竹科強項。新竹生醫園區發展策略是串聯資通訊（ICT）與生醫（Bio）的跨域合作，並配合政府『健康台灣』政策，鼓勵高科技廠商投入智慧醫療領域，也期盼未來新竹臺大分院與園區密切合作，支持創新應用系統的開發，為新世代健康產業鋪路。」

本次研討會特別邀請廣達電腦張嘉淵技術長擔綱專題演講，深入分享「智慧包容性醫療的AI賦能」，引領與會者前瞻智慧醫療的未來趨勢。會中亦安排多位產業代表進行技術交流與成果發表，包括：帝闊智慧科技總經理鄒耀東介紹AI隱私代理人與醫療照護應用；群聯技術長林緯闡述透過自主研發的硬體、軟體與整合方案，實現AI在智慧醫療等產業的高效落地；台達電陳伯彥博士說明UVC 222nm紫外線特性及相關研究；能資國際副總經理陳大愚展示奈米碳管冷陰極X光技術；極現科技徐偉城執行長則探討智慧無人機在醫療救援中的應用。