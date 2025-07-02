故宮北院迎100萬人次 大都會博物館名作展吸睛

國立故宮博物院北院今天迎接2025年第100萬參觀人次，第100萬名參訪觀眾是來自高雄的親子家庭，特別為美國大都會博物館名作展前往故宮。

故宮副院長余佩瑾今天與故宮吉祥物小翠、國寶犬，一起在故宮第二展覽館「從印象派到現代主義－美國大都會博物館名作展」入口，迎接第99萬9995名至第100萬5名共11名觀眾。

第100萬名幸運觀眾是來自高雄的楊先生和他的家人，楊先生對故宮表示，這次特別為了大都會博物館名作展前往參觀故宮，多年前他也曾參觀過故宮的「印象．左岸奧塞美術館30週年大展」，對大都會博物館精彩的藝術名作十分期待，幸運成為今年第100萬名入館觀眾，感到非常開心。

故宮表示，故宮第二展覽館整修後重新啟用，首場強檔「從印象派到現代主義－美國大都會博物館名作展」，精選大都會博物館自19世紀中葉至20世紀中葉，包括高更、塞尚、雷諾瓦、梵谷等38名藝術巨匠的經典名作。

故宮表示，第一展覽館則將於7月初推出「碁人弈事－古代圍棋文化」特展，透過院藏古代「四藝」中圍棋的相關展件，觀眾可從中了解帝王將相、文人雅士、僧侶神仙、仕女閨秀各種人物與圍棋之間的「奇人逸事」。另外，「絕對．好字－院藏對聯選萃」展覽精選故宮近年來捐贈、寄存或購藏的對聯精品。