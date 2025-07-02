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未來1周持續熱「高溫上看37度」 木恩颱風最快今晚生成

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未來1周持續熱「高溫上看37度」 木恩颱風最快今晚生成

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明、後2天各地高溫32至36度，北部地區局部高溫上看37度。聯合報系資料照
明、後2天各地高溫32至36度，北部地區局部高溫上看37度。聯合報系資料照

位於日本東南方海面的熱帶性低氣壓TD05，最快今晚增強為第3號颱風「木恩」，對台灣及日本均無影響，但中央氣象署預報員張竣堯指出，菲律賓東方海面的熱帶雲簇有機會增強為熱帶性低氣壓或颱風，不排除接近台灣，預計明、後2天再觀察。

張竣堯說，目前西北太平洋、日本南方海面的熱帶性低氣壓最快今晚增強為颱風「木恩」，由於都在海面逐漸增強及減弱，因此對台灣及日本都沒有影響；此外，菲律賓東方海面目前有熱帶雲簇生成，有機會增強為熱低甚至生成為颱風，但目前整合情況沒有很好，明、後2天可再觀察，各預報模式對強度及路徑的分歧仍大，也不排除接近台灣。

針對未來1周天氣，張竣堯指出，明（3日）天天氣與今天類似，基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫雨，午後有熱力發展，嘉義以南及各地山區有局部雷陣雨；周五、周六（4、5日）基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫雨，午後新竹以南及各地山區有雷陣雨。

周日至下周一（6、7日）環境風場轉為西南風，隨著高壓減弱，低壓帶逐漸影響，水氣也增多，屆時中南部有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後大台北、花東及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下周二至下周三（8、9日）南部有零星短暫降雨，其他地區為多雲到晴的天氣型態，午後各地都有短暫雷陣雨。

溫度部分，張竣堯表示，明、後2天各地高溫32至36度，北部地區局部高溫上看37度，周六至下周三感受依然炎熱，高溫32至35度。

位於日本東南方海面的熱帶性低氣壓TD05，最快今晚增強為第3號颱風「木恩」，對台灣及日本日本均無影響。圖／中央氣象署提供
位於日本東南方海面的熱帶性低氣壓TD05，最快今晚增強為第3號颱風「木恩」，對台灣及日本日本均無影響。圖／中央氣象署提供

日本 颱風 高溫

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