搭船實名制東琉線先試辦 查驗身分致船班延遲旅客抱怨
航港局將於8月4日實施搭船實名制，7月1日起在東琉線交通船班試辦，首兩日不少亂象，包括旅客未帶證件，只能簽切結書等。因為查驗身分時間過長，造成部分船班延誤情形，引發旅客抱怨，希望能有更好的配套措施。
搭船實名制比照搭飛機，在登船前須持證件查對是否符合身分，在正式推出前先行試辦。不過試辦首兩日仍有許多旅客不知情未帶證件，航運業者只能準備切結書讓其簽署，若有假冒身分得自負相關刑責；待未來正式實施後，未帶證件的旅客將不得登船。
由於政策剛實施，包括業者及旅客均無經驗，查對身分的時間拖長，出現部分船班為等旅客延遲情形，有旅客因此抱怨。有陳姓導遊批評，過去航班都很準點，很少延遲的狀況，不過今天有船班延遲了10分鐘，今日旅客還不多，若到假日時旅客爆多恐怕會等到天荒地老。
也有遊客認為，實名制立意良好，但應該要有更好的配套措施，否則小琉球旅遊這麼夯，恐怕會造成人潮擁堵的狀況。而正式實施後，若真沒帶證件無法登船，退票等相關問題該如何解決？也有民眾認為，出外旅遊本來就該隨身帶證件，不會有什麼影響。
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