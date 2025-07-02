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鐘點移工試辦計畫開放二階段申請 拚首年10家
今年4月7月上路的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」（鐘點移工），由北中南東6家公益社福團體承辦，迄今累積服務逾485人次、時數4814小時。勞動部近日公告開放第二階段試辦單位申請，拚首年目標10家。
凡具有身心障礙證明、重大傷病資格、3個月內就醫或手術紀錄、符合聘僱家庭看護移工資格、長照2到8等級的民眾，如果遇到「臨短急」照顧需求，即可自費申請鐘點移工。
據統計，6家試辦單位總計進用本國勞工32人、移工11人，總累計服務485人次、服務時數4814小時。其中，中部的2家單位服務時數已分別達1000小時。
勞動部在6月底公告開放試辦計畫第二階段試辦單位申請，申請日截至7月22日止。申請資格為依法設立或登記滿5年的財團法人或非營利社團法人。
公告指出，勞動部將組成評選小組召開評選會議，按各申請案送達時間順序，就申請單位所提報多元陪伴照顧服務計畫書及評選會議答詢內容綜合評分，予以優劣排序，總分達70分者為合格，並由勞動部視政策需要，自合格的申請單位依序核定為試辦單位。
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