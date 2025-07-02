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傳藝金曲獎公布陳茂萱、林吳素霞獲特別獎 孟婆客棧、青姬入圍最多

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
第36屆傳藝金曲獎戲曲表演類特別獎得主林吳素霞。圖／傳藝中心提供
第36屆傳藝金曲獎戲曲表演類特別獎得主林吳素霞。圖／傳藝中心提供

第36屆傳藝金曲獎今日公布入圍名單與特別獎得主。本屆音樂類特別獎得主為陳茂萱、戲曲表演類特別獎為林吳素霞。今年共有88組優秀創作者、42件精彩作品入圍，音樂類由《舒密特與楊文信：萬彩雙琴》囊括最多提名，獲6項入圍數；戲曲表演類則由《孟婆客棧：冥星雙飛俠》與《青姬》為入圍大贏家，皆獲得5項提名。

評審團指出，陳茂萱以超過60年的音樂教學、創作與行政經驗，將台灣音樂帶向新高峰，展現音樂人對文化傳承與未來發展的責任。陳茂萱在音樂教育上，跳脫日治時期遺留的框架，推行改革實踐；在音樂創作上，使「現代性」與「本土性」交織，在傳承文化的基底上開創臺灣現代音樂語彙；在音樂行政上，為聯合實驗管絃樂團（今國家交響樂團）及實驗合唱團的草創階段奠定穩固發展基礎。陳茂萱的成就不僅拓展臺灣音樂的多樣性，更為下一代音樂人舖築廣闊的前景，充分展現傳藝金曲獎音樂類特別獎的精神與價值。

而林吳素霞生長於南管世家，自小便展現驚人天賦，吹拉彈唱樣樣精通，是難得的女性「館先生」。1963年加入「南管戲培訓班」學習南管戲文，1993年創立「和合藝苑」，以「倡導南管古樂和七子戲（小梨園）為宗旨」。兼擅舘閣清曲與舞台展演戲齣，打破二者界域，是全方位的藝術家，近60年的表演、執教、傳承、推廣生涯，育才無數，近年來更致力於資料賞析整理與保存，維繫南管藝術於不墜。

傳藝中心指出，為進一步鼓勵劇團與創作者積極創作、拓展原創作品的廣度與深度，自第35屆起，傳藝金曲獎針對作曲、作詞、編曲類別增設「首次出版發行」的報名規範，劇本類則要求為「首次演出」作品，涵蓋原創、改編與整編劇本，期盼引導更多優質且嶄新的創作進入舞台與市場。此一制度推動後，也讓本屆報名作品在數量與結構上有些許變化（音樂類逾300件、戲曲表演類近300件，較去年略少），但也反映傳統藝術在創新之路上的活力與企圖，

●第36屆傳藝金曲獎頒獎典禮訂於8月23日（六）晚間7點在台灣戲曲中心舉行，當天下午5點30分將舉辦「傳藝大道」星光紅毯，邀請觀眾一同迎接傳統藝術盛會。

第36屆傳藝金曲獎音樂類特別獎得主陳茂萱 。圖／傳藝中心提供
第36屆傳藝金曲獎音樂類特別獎得主陳茂萱 。圖／傳藝中心提供

交響樂團 特別獎 音樂

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