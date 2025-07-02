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大學教授是失智症患者家屬 研發陪伴玩偶幫助照顧患者
成大醫院斗六分院慶祝20周年院慶，今與雲林科技大學發表在醫療科技領域上的合作成果，雲科大電子工程系教授薛雅馨是失智症患者家屬，她與團隊研發出陪伴互動玩偶，協助院方照顧失智症患者，可有效穩定失智症患者情緒，並提供即時警示。
薛雅馨今以患者家屬身份捐贈10萬元給成大斗六分院，用於照顧需要協助的患者，並贈送失智父親所寫的書法作品，祝賀成大斗六分院20周年院慶。
薛雅馨說，父親已失智3、4年，她身為家屬，也認識很多失智症患者家屬，知道照顧者的壓力跟辛苦，尤其失智症患者情緒不穩定，需要時時關注，為此她與團隊研發「陪伴互動玩偶」，模擬嬰兒的笑聲、牙牙學語聲，失智症患者可以抱著玩偶，或拿奶嘴安撫，就像真的照顧小嬰兒一樣。
目前「陪伴互動玩偶」已有多組在成大斗六分院臨床試驗，有失智症阿嬤因此情緒獲得安撫，笑得開心，薛雅馨說，「陪伴互動玩偶」內有各種感測晶片，可與長輩互動，也可偵測患者是否過度躁動，並有電子圍籬功能預防患者離家，隨時提出警示，有助減輕照顧者壓力，團隊也捐贈一組玩偶給荷蘭療養院使用，希望未來產品化後，幫助更多失智症患者及家屬。
成大斗六分院長吳晉祥表示，將尖端科技與臨床實務深度結合，可讓醫療服務更精準、更智慧、更人性化，為醫療現場帶來實質上的改善。
雲林科技大學校長張傳育表示，雙方積極運用科技為病患提供多元有效的治療選項，如智慧穿戴裝置監測生理數據或開發互動式輔助工具，提升病患及家屬生活品質，這種產學合作模式，成功結合學校研發能量與醫院臨床需求，共同推動智慧醫療創新發展。
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