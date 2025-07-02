重機上國道最新民調出爐！逾6成反對 憂心主因曝光

大型重機團體長年爭取重機上國道，交通部過去進行11次民調均有6成民眾反對，今年3月再重啟民調作業，最新結果出爐，仍僅1成支持全面開放，逾6成不支持，多數民眾憂心開放後恐因汽、機車混流產生安全疑慮，但報告也顯示，贊成有條件開放者，逾8成支持限特定路段行駛，建議若取得各界共識與地方政府支持，可規畫試辦。

交通部2011年修正「道路交通管理處罰條例」允許550c.c.以上大型重型機車，可依高公局公告特定路段、時段得行駛國道，但高公局至今僅在部分路段試辦。日前重機團體多次赴國道及交通部抗議，高公局今年3月再針對「開放550c.c.以上大型重型機車行駛國道看法」進行民調。

根據最新民調結果，市內電話調查中，9.3%民眾贊成全面開放、25%贊成有條件開放、60.9%不贊成開放、4.8%未明確表示；行動電話調查部分，10.2%民眾贊成全面開放、24.2%贊成有條件開放、61.5%不贊成開放、4.1%未明確表示。兩個調查合併，僅10.3%民眾贊成全面開放、24.5%贊成有條件開放、60.7%不贊成開放，4.5%未明確反應。

針對不贊成的原因中，以「騎士不遵守交通規則任意超車及鑽縫隙，易發生危險，且會造成汽車駕駛員不安或失常」占49.7%最高。

贊成有條件開放的受訪民眾中，對開放「路段方面」的看法，贊成限定路段行駛者，在東西向國道方面，皆以「開放行駛國6橫向國道」比率較高，約46.3％至53.3％；南北向國道都以「開放行駛國3南部車流量較低的部分路段」比率較高，約43.2％至52.3％。

對於大型重機行駛國道後，會增加其他機車誤闖高速公路情形說法，同意此說法者約59.3％至59.9％左右；針對開放後會因汽機車混流，讓國道路況變複雜，可能導致安全疑慮說法，表示同意的主因集中在「騎士不遵守交通規則任意超車及鑽縫隙易發生危險，且會造成汽車駕駛員不安或失常」占比約48.6％至52.1％，表示不同意主因集中「目前汽機車駕駛水準較佳，不致發生危險，占比約36.7％至50.7％。

此外，有高達8成5以上民眾同意「開放大型重型機車行駛國道，會因汽、機車混流產生安全疑慮」說法；近6成民眾認為「會增加其他機車誤闖國道情形」，上述結果顯示民眾對安全問題仍持高度關切態度，未來若進一步開放重機行駛國道規畫，可將安全風險評估列為必要前置作業。

高公局表示，2013年至2024年已完成11次民意調查，透過電話調查結果有6成受訪民眾不贊成開放大型重機行駛高速公路。今年度民意調查作業結果顯示仍有6成民眾不贊成開放大重機行駛高速公路，其餘相關調查結果與歷年相近。日後如社會各界對政策具有高度共識，且獲得地方政府支持，再規劃合適的國道路段試辦。

高公局此份民調委託全國公信力民意調查股份有限公司於3月11日至3月21日執行調查，「市內電話調查」完成有效樣本1078份，在95%的信心水準下，抽樣誤差約為±3.0個百分點；「行動電話調查」完成有效樣本1214份，在95%的信心水準下，抽樣誤差約為±2.8個百分點。