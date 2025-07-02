提升健康識能可減少1至2成醫療資源浪費 但台灣近半民眾欠缺

台灣健康識能與傳播學會在彰化秀傳醫院成立辦公室，今天舉行揭牌儀式，擔任理事長的秀傳醫療體系國際事務長張武修表示，台灣民眾將近一半未具備充足的健康識能，長期造成民眾健康受影響，期待藉此共同推動健康識能在台灣落實發展。

國內外專家共36位參加這場揭牌儀式，包括亞洲健康識能學會前理事長衛生署前石曜堂副署長、中山醫大院長蔡明哲、越南籍亞洲健康識能學會現任理事長楊閔盛、國民健康署署長賈淑麗、秀傳醫療體系總裁黃明和、秀傳體系總院長黃士維、彰化縣衛生局長葉彥伯及中台科大校長陳錦杏、弘光科大校長蘇弘毅等。

會中，秀傳醫療體系與德國慕尼黑科技大學世界衛生組織的健康識能合作中心簽署合作備忘錄，由黃士維總院長與Okan教授代表簽署，共同推動健康識能在台灣落實發展。

張武修表示，健康識能是民眾健康知識與執行健康促進能力的整合指標，許多研究顯示台灣民眾將近一半未具備充足的健康識能，長期造成民眾健康受影響，醫療人員為之疲於奔命，世界先進國家均高度重視健康識能對民眾健康照顧的貢獻，更發現提升健康識能可以減少1至2成醫療資源的浪費，希望藉此提升民眾健康識能，幫助民眾預防疾病發生、加速疾病痊癒、提升醫療效能、強化醫療人力資源運用，協助解決當今台灣醫療困境。

世界健康識能學會理事長Okan教授，在會中分享歐盟與歐洲各國健康識能推動的發展，以及世界衛生組織健康識能中心推動全球健康識能的評量工具，還有以教育作為提升健康識能孵化器成果，做為台灣推動健康識能的參考。