今年第3號颱風「木恩」最快晚間生成 北部3日防37度高溫

氣象署表示，今年第3號颱風「木恩」最快今晚就有機會生成，但對台灣沒有影響。今天金門達攝氏38.1度，也是今年至今氣象署人工站的最高溫；明天北部仍要留意局部37度以上高溫。

根據中央氣象署網站，今天最高溫為新北市三峽區39.3度，其次為桃園市蘆竹區39.1度、金門縣金城鎮38.1度。

氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，三峽、蘆竹都是自動站，因此不列入正式紀錄；金門達38.1度，也是今年至今氣象署人工站的最高溫，根據紀錄，金門站最高溫為2020年的39度。

張竣堯解釋，今天高溫的主因是天氣晴朗，陽光直射強烈，加上偏東風，因此局部地區有沉降效果，易發生極端高溫的情況。

張竣堯表示，明天各地晴到多雲，東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；4、5日東半部、恆春半島局部短暫陣雨，午後降雨範圍擴大為新竹以南及各山區有局部短暫雷陣雨。

張竣堯指出，6、7日轉西南風，中南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後大台北、宜花東地區及各山區有局部短暫雷陣雨；8、9日偏南風，南部仍有局部短暫雨，但全台都要留意午後雷陣雨。

氣溫方面，張竣堯說，明天、4日各地高溫約32至36度，特別在北部地區仍有37度以上，5日之後高溫約32至35度，但後期降雨範圍不確定性較高，若有降雨則會稍微降溫。

張竣堯提到，目前在關島附近海面的熱帶性低氣壓，最快今晚至明天就有機會成為今年第3號颱風「木恩」，未來朝日本南方海面移動，對台灣沒有影響。

至於位於菲律賓東方海面的熱帶系統，張竣堯表示，由於整合狀況不明朗，目前各國模式在強度、路徑的預測上仍有很大落差，有一部分預測會從台灣東方海面北移，但強度不一定會達到颱風等級；而AI模式仍預測會穿過菲律賓往南邊移動。未來1、2天仍需持續觀察。