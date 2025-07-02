立委促電動拼裝車訂指引 身障團體：輪椅配件應區分處理

遊憩景點常見四輪帶遮陽棚電動遊園車，多是業者自行改造而成，因意外頻傳，立委舉行記者會，盼透過法規納管、訂定指引，交通部承諾2個月內研議。除遊園用途改裝車，身障者使用輪椅，為更便利使用，常會在一般輪椅上，加掛帶有電動動力、外觀類似腳踏車龍頭的「輪椅車頭」，障盟呼籲，這類輪椅配件應以特別法處理，與遊園車輛等區分規則，便利障礙者使用。

身障盟秘書長洪心平表示，不少身障者使用輪椅車頭，加掛在輪椅上使用，好處是不像電動輪椅笨重，且必要時可取下來，這類加掛式輪椅車頭，多數在出廠時設定12公里速限，行駛速度比跑步快一點，但比自行車慢，輪椅使用勢必進入人多處所，例如車站等，速度比一般民眾走路快，雖有安全疑慮，但建議相關規範不該與其他改裝電動車一視同仁，應以特別法管理。

制定交通運具規範時，常規定僅可在特定場域使用，或設有速限通則。洪心平說，加裝輪椅車頭目前尚無明確規範，但一般運具規定用在輔具並不適當，「輔具必須跟著人走，障礙者不可能換一個場合就更換輔具」，建議改裝輪椅規範，不應通則性禁止使用場域，而是明訂在哪些場域，須符合特定速限或行駛規範，且不應規定「某些地方可裝設、某些不可裝設」。

洪心平說，輪椅配件為量身定製，並非通用性設計，且與改裝電動遊園車等不同，障礙者不是自己選擇要坐輪椅，而就像一般民眾購買車輛後，基於外觀美觀、使用方便，會加裝配件，輪椅中陪伴障礙者，自然有加裝配件，提升便利性需求，盼透過特別法訂定，避免加掛輪椅車頭等配件，遭侷限使用場域。

醫療器材查驗登記中，有動力式輪椅、醫療用電動代步車等選項。衛福部社家署副署長張美美表示，身障者因行動不便才需要使用輪椅，加裝電動龍頭也是為了夠便利使用，但一切應以安全為重，市面上已有一體式電動輪椅，在國內外均完成安全性測試、衝擊測試等，確保發生不幸狀況時，輪椅可承受衝擊，外掛式龍頭目前無法進行安全測試，不符醫材規定。