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地震預言衝擊…7月赴日業績最慘跌5成 旅行社：過去35年從未見過

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台人1至4月赴日旅遊占出境人次36％ 業者指地震預言業績慘跌5成

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
旅行社坦言，受日本漫畫家龍樹諒預言影響，今年7月日本旅遊市場掉了3至5成，「過去35年從沒看過這麼慘」。聯合報系資料照
旅行社坦言，受日本漫畫家龍樹諒預言影響，今年7月日本旅遊市場掉了3至5成，「過去35年從沒看過這麼慘」。聯合報系資料照

疫後國人出國熱度不減，今年1至4月共有596萬7561人次出國，其中，赴日高達214萬4913人次，占整體出境人次36％，但旅行社坦言，日本線7至8月為旺季，但受日本漫畫家龍樹諒預言影響，今年7月業績好的掉2成，業績差的掉3至5成，直喊「過去35年從沒看過7月業績這麼慘」。

根據觀光署統計，今年1至4月出境旅客596萬7561人次，不僅為入境旅客2倍，更超越疫情前2019年的557萬9770人次。其中，赴日本有214萬4913人次、赴中國大陸有95萬8741人次、赴韓國52萬4752人次、香港51萬1707人次、越南43萬493人次、泰國36萬6571人次。

入境旅客部分，今年1至4月287萬9961人次，為疫情前2019年400萬4804人次的7成，其中，以日本旅客46萬2053人次最多，韓國旅客39萬3179人次，香港37萬9336人次，美國23萬8032人次，菲律賓20萬4338人次，中國大陸20萬2607人次。

赴日旅客及來台日客人次多，但晴日旅遊總經理黃清涼表示，今年上市公報公布各家旅行社1至5月業績，其中雄獅成長14％最佳，五福11％，其他5％，整體來看各家業績都有成長，但日本線部分，受到日本漫畫家龍樹諒預言影響，加上消費緊縮、川普關稅政策等，今年7月業績平均掉了3至5成。

黃清涼指出，7月至8月為日本旅遊旺季，正常機票票價結構，暑假應比平時多3000至5000元，北海道漲更多，但受到預言影響業績不如以往，今年7月機票票價與5月差不多，「過去35年從沒看過7月業績這麼慘」。

黃清涼表示，盡管日本旅遊市場受地震預言影響，報名人數較往年下滑，但認為是短期心理效應，未來重點商品將鎖定2026年春節檔期，如白川鄉點燈、藏王雪怪等熱門限定行程，預計8月上架，且因預言緣故，9月公司行號出遊的大月也提早發酵。

晴天旅遊表示，暑假出國旅遊熱潮已提前升溫，旗下7至8月產品均已全數售罄，顯示國人規畫假期的時間大幅提前，為因應旅遊市場快速變化，晴天旅遊董事長陳依福今宣布，將推出全新品牌「晴元行旅」，並邀請當紅啦啦隊女神李多慧擔任品牌代言人。

陳依福說，目前晴天產品以高端、長天數行程為主，受熱帶深度旅遊及熟齡旅客青睞，但近年愈來愈多消費者盼有「天數適中、價格親民、品質保證」的選擇，因此經1年籌備推出「晴元行旅」新品牌，首波推出8條新路線，包含南法、北法10日遊，以及義大利、西班牙、土耳其、埃及之旅，入住標準五星及優質四星飯店，主打「高CP值」歐洲行程。

因應旅遊市場快速變化，晴天旅遊今推出全新品牌「晴元行旅」，並邀請當紅啦啦隊女神李多慧擔任品牌代言人。記者胡瑞玲／攝影
因應旅遊市場快速變化，晴天旅遊今推出全新品牌「晴元行旅」，並邀請當紅啦啦隊女神李多慧擔任品牌代言人。記者胡瑞玲／攝影

出國旅遊 日本 業績 觀光署

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