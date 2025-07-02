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北榮醫療AI診斷里程碑！腦影像揪思覺失調症 準確率達91.7%

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總精神醫學部教授楊智傑帶領團隊，應用最尖端的醫療人工智慧（AI）技術，開發出「智慧腦影像平台」，輔助評估思覺失調症，準確率高達91.7%。一舉拿下有「創新界奧斯卡」之稱的美國愛迪生獎金獎。圖／台北榮總提供
台北榮總精神醫學部教授楊智傑帶領團隊，應用最尖端的醫療人工智慧（AI）技術，開發出「智慧腦影像平台」，輔助評估思覺失調症，準確率高達91.7%。一舉拿下有「創新界奧斯卡」之稱的美國愛迪生獎金獎。圖／台北榮總提供

思覺失調症是嚴重的慢性精神疾病，全世界盛行率約百分之一，過往多基於行為學進行診斷，醫界一直希望能找到客觀的生物學診斷指標。台北榮總精神醫學部教授楊智傑帶領團隊，應用最尖端的醫療人工智慧（AI）技術，開發「智慧腦影像平台」，輔助評估思覺失調症，準確率達91.7%。拿下有「創新界奧斯卡」之稱的美國愛迪生獎金獎。

思覺失調症患者常出現幻覺、妄想與社會功能退化等症狀，病因涉及神經傳導異常與大腦結構及功能退化。如一名30歲張姓患者因幻聽與被害妄想，影響日常生活，經「智慧腦影像平台」檢測發現，腦島與顳葉區域有明顯異常，進一步確認為思覺失調症，並接受個別化治療建議。

楊智傑說，精神疾病由於長期缺乏客觀診斷工具，醫療評估多仰賴臨床觀察與主觀問診，難以全面掌握病況與腦部變化，限制了精準介入的可能性。「智慧腦影像平台」自2012年開始，利用超過1500名本土受試者資料，整合核磁共振造影與深度學習演算法，成功找出腦島及顳葉等處、難以用肉眼觀察到的退化程度，輔助評估思覺失調症，準確率可達91.7%。

思覺失調症是種慢性精神疾病，因此與正常人相比，患者腦島、顳葉等處功能會明顯變差，由於這裡是思考感覺的中樞，就會造成人體接受資訊跟情緒表達的異常，透過AI運算就能精準定位大腦異常部位，協助醫師判讀。

楊智傑表示，該平台成功建立大腦老化預測指標及病灶變化追蹤機制，不僅能精準定位大腦異常部位，更具備立體視覺化功能，協助醫師判讀並與病人及家屬深入溝通病況。該平台也具備腦磁振影像導引功能，可進一步研發精準的經顱磁刺激等非侵入性神經調控，作為臨床治療輔助工具。

楊智傑說，該平台突破傳統仰賴臨床症狀觀察的限制，提供客觀的生物學指標，為精神疾病診斷與個人化治療奠定新里程碑，更重要的是，要追蹤後續變化，研究團隊目前已向衛福部申請臨床試驗，建立全新的身心智慧創新治療區，針對思覺失調症患者開發更精準的經顱刺激治療。

楊智傑說，智慧腦影像平台建立後，更重要的是，要追蹤後續變化，研究團隊目前已向衛福部申請臨床試驗，建立全新的身心智慧創新治療區，針對思覺失調症患者開發更精準的經顱刺激治療。圖／台北榮總提供
楊智傑說，智慧腦影像平台建立後，更重要的是，要追蹤後續變化，研究團隊目前已向衛福部申請臨床試驗，建立全新的身心智慧創新治療區，針對思覺失調症患者開發更精準的經顱刺激治療。圖／台北榮總提供

思覺失調症 患者 精神疾病

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