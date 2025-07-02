怎麼吃荔枝不上火？ 「霧農大叔」短影音3天2百萬人觀看

目前是荔枝產期，但怎麼吃才不上火，卻一直讓人煩惱。台中市霧峰區農會總幹事黃景建的「霧農大叔」臉書短影音一支「吃荔枝不上火的小妙招」影片，6月28日po上臉書後，短短3天內即突破200萬次瀏覽人次，刷新以往紀錄，讓黃景建也驚訝，並認為民眾其實很關心農業，也很愛吃荔枝。

對於要怎麼吃荔枝不上火？農民楊智凱在影片中教大家，要先準備一盆水，加入食鹽後，把荔枝剪下但留有蒂頭，再丟入鹽水中泡一會兒，瀝水後再裝進夾鏈袋裡送進冰箱保存。他說，一般荔枝進冰箱僅存放3、4天鮮度就會失去，但這樣做可以延長到7至10天。

黃景建說，這樣做可以去荔枝的「燥氣」又可以延長保存，但主持人問，既然不上火，又可以吃上幾顆為宜？楊智凱答說，因為吃荔枝血糖上升快，所以建議每天吃10至16顆。